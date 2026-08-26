Chandgad MD Drugs Case: चंदगड पोलिस, पालकांची जबाबदारी वाढली; हाजगोळी ड्रग्ज प्रकरण; मुलांच्या वर्तणुकीकडे लक्ष ठेवण्याची गरज

चंदगड: हाजगोळी (ता. चंदगड) येथे सापडलेल्या एमडी ड्रग्जच्या साठ्याचे धागेदोरे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कुख्यात गुन्हेगारी टोळ्यांपर्यंत जोडले गेल्याने प्रकरणाची व्याप्ती गंभीर असल्याचे स्पष्ट होत आहे. चंदगडसारख्या दुर्गम, डोंगराळ भागातही अमली पदार्थांच्या व्यवसायाने पाय रोवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे कारवाईतून पुढे आले आहे. त्यामुळे स्थानिक पोलिसांसह पालक, समाजाचीही जबाबदारी वाढली आहे..चंदगड विभागात काही वर्षांपासून गांजाची विक्री आणि सेवन वाढल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यातून अनेक तरुण व्यसनाच्या विळख्यात सापडत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर गांज्याच्या माध्यमातून तयार झालेले संपर्क आणि व्यसनाधीन तरुणांचे जाळे एमडीसारख्या घातक अमली पदार्थांच्या व्यवसायासाठी वापरले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..Ladki Bahin Yojana Installment : लाडक्या बहिणींना रक्षाबंधनाची भेट; जुलै महिन्याचा निधी जमा, असा चेक करा पेमेंट स्टेटस.मोठ्या शहरांमध्ये कार्यरत असलेले ड्रग्ज तस्करीतील सूत्रधार ग्रामीण भागातील धाडसी आणि सहज प्रभावित होणाऱ्या तरुणांना हेरून त्यांच्यामार्फत व्यवसायाची साखळी उभी करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे चित्र आहे. ग्रामीण भागात अमली पदार्थांचा प्रसार रोखण्यासाठी केवळ एखादी मोठी कारवाई पुरेशी ठरणार नाही..या व्यवसायाची मुळे गावपातळीवर कुठपर्यंत पोहोचली आहेत, याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पोलिसांनी स्थानिक पातळीवरील माहितीचे जाळे अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. पोलिसपाटील यांना अधिक सक्रिय करून संशयास्पद हालचाली, बाहेरून येणाऱ्या व्यक्ती, तरुणांच्या वर्तणुकीतील अचानक बदल आणि अमली पदार्थांच्या विक्रीविषयी मिळणारी माहिती पोलिसांपर्यंत तातडीने पोहोचविणे महत्त्वाचे ठरेल..MPSC Recruitment 2026 : MPSC चा मोठा निर्णय! औषध निरीक्षक भरती प्रक्रिया रद्द; पोलिसांच्या चौकशीनंतर फेरपरीक्षेची घोषणा, उमेदवारांना पुन्हा द्यावी लागणार परीक्षा!....तर पोलिसांच्या निदर्शनास आणून द्यापालकांनीही मुलांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मुले कोणाच्या संपर्कात आहेत, त्यांचा मित्रपरिवार कोणता आहे, त्यांच्या दैनंदिन वर्तणुकीत काही बदल झाला आहे का, याकडे पालकांनी बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे आहे. संशयास्पद बाब आढळल्यास ती लपविण्याऐवजी पोलिसांच्या निदर्शनास आणून देणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.