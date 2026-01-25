कोल्हापूर

Chandoli Koyna Tiger Territory : चांदोली, कोयना जंगलात वाघांनी हद्दी केल्या फिक्स, तीन वाघांमध्ये कोणाची दादागिरी

Koyna Forest Tiger Movement : चांदोली व कोयना जंगल परिसरात वाघांनी आपापल्या हद्दी निश्चित केल्या असून तीन वाघांमध्ये वर्चस्वासाठी ‘बाजी’ सुरू असल्याचे चित्र आहे.
Tigers Mark Territory in Chandoli–Koyna Forest

Sandeep Shirguppe
Maharashtra Tiger Update : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात गेल्या तीन वर्षांपासून तीन नर वाघांचा वावर असून त्यांनी आपापली हद्द निश्चित केली आहे. टी-१ (सेनापती), टी-२ (सुभेदार) आणि टी-३ (बाजी) हे तीन वाघ सध्या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात स्थिरावले आहेत.

