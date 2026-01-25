Chandoli Koyna Tiger Territory : चांदोली, कोयना जंगलात वाघांनी हद्दी केल्या फिक्स, तीन वाघांमध्ये कोणाची दादागिरी

Maharashtra Tiger Update : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात गेल्या तीन वर्षांपासून तीन नर वाघांचा वावर असून त्यांनी आपापली हद्द निश्चित केली आहे. टी-१ (सेनापती), टी-२ (सुभेदार) आणि टी-३ (बाजी) हे तीन वाघ सध्या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात स्थिरावले आहेत..‘सेनापती’ व ‘सुभेदार’ हे प्रामुख्याने चांदोली परिसरात फिरत असून, ‘बाजी’ या नर वाघाने कोयना जंगल क्षेत्रात आपले हद्दक्षेत्र निश्चित केले आहे. ‘बाजी’चा वावर भैरवगड ते पाली-मालदेव परिसरात असून तो कोयना क्षेत्रात नियमित शिकार करत असल्याची नोंद आहे. कोयना परिसरातील काही ट्रॅप कॅमेऱ्यांमध्ये ‘बाजी’ (टी-३) या नर वाघाचे फोटो व व्हिडिओ नुकतेच टिपले गेले आहेत..‘बाजी’च्या पायाच्या पंज्याचा आकार सुमारे १६ सें.मी. x १६ सें.मी. असून, तो अंदाजे ३ ते ३.५ वर्षांचा पूर्ण वाढलेला नर वाघ आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरण व भारतीय वन्यजीव संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात अखिल भारतीय व्याघ्र गणनेच्या फेज-१ सर्वेक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते. १२ ते १७ जानेवारीदरम्यान झालेल्या या सर्वेक्षणासाठी देशभरातील विविध राज्यांमधून सुमारे ७५ स्वयंसेवक सहभागी झाले होते..केरळ, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तसेच महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमधून आलेल्या स्वयंसेवकांनी ट्रॅप कॅमेऱ्यांद्वारे वन्यप्राण्यांच्या हालचालींची नोंद केली. अलीकडेच ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातून दोन वाघिणींना सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील चांदोली येथील सोनार्ली परिसरात सोडण्यात आले आहे. मादी वाघ आल्यामुळे भविष्यात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात वाघांची वंशवृद्धी होण्याची शक्यता असून त्यामुळे वनपर्यटनाला चालना मिळेल..Tiger DentalImplants: वाघांवर होणार कृत्रिम दंतप्रत्यारोपण इस्रायली तज्ज्ञांचा पुढाकार; वाघांच्या उपचाराचा खर्च स्वतः उचलणार.मात्र, वाघांचा वावर मानवी वस्तीलगतच्या बफर क्षेत्रात वाढू नये, यासाठी वन विभागाने दक्षता घेणे आवश्यक आहे. सध्या चांदोली परिसरात ‘चंदा’ व ‘तारा’ या वाघिणींचा मानवी वस्तीजवळ वावर वाढलेला असताना, कोयना परिसरात ‘बाजी’ने डरकाळी फोडल्याने संपूर्ण परिसर दणाणून गेला आहे. त्यामुळे कोयना बफर क्षेत्रात ‘बाजी’ची दहशत निर्माण झाली, याबाबत शंका नाही..कोयना परिसरात बाजीच्या वावरामुळे पर्यटन व रोजगाराला चालना मिळणार. - रोहन भाटे मानद सचिव, सातारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.