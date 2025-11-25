Gadhinglaj Politics : तिजोरीची चावी आमच्याकडे नाही, तिजोरीचा मालक आमच्याकडे!’ गडहिंग्लजमध्ये चंद्रकांत पाटीलांचा पवार मुश्रीफांवर जोरदार टोला

गडहिंग्लज : ‘‘केंद्र व राज्यात सरकार आपले आहे. गडहिंग्लजमध्येही याच विचाराची सत्ता असेल तर विकास करणे सोपे होते. येथील पालिका निवडणुकीतील आमचे विरोधी पक्ष म्हणतो की राज्याच्या तिजोरीची चावी आमच्याकडे आहे. परंतु, त्या तिजोरीचे मालक म्हणजेच मुख्यमंत्री आमच्याकडे आहेत. .त्यामुळे त्यांच्या परवानगीशिवाय तिजोरी उघडता येत नाही. परवानगीविना तिजोरी उघडल्यास त्याला काय म्हणतात हे जनतेला माहीत आहे,’’ असा टोला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे नाव न घेता हाणला..Kolhapur Politics : सहा नगरपालिकांत ‘घड्याळाची टिकटिक’ राष्ट्रवादीच्या युती आघाड्यांनी कोल्हापूरच्या राजकारणात नवीन वारे!.येथील नगरपालिका निवडणूक रिंगणातील जनता दल, भाजप, जनसुराज्य व शिंदे शिवसेना महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित कोपरा सभेत ते बोलत होते. यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष नाथाजी पाटील, स्वाती कोरी, नगराध्यक्ष उमेदवार गंगाधर हिरेमठ, रमेश रिंगणे, प्रतिम कापसे, राजेंद्र तारळे, बाळासाहेब गुरव, अनिल खोत, संदीप नाथबुवा, बाळ पोटे-पाटील, महेश कोरी आदी उपस्थित होते..ते म्हणाले, ‘राज्यात काठावर सरकार असेल तर विरोधकांना वाटते सरकार जाणार. परंतु, आता ती स्थिती नाही. बहुमताच्या पलीकडे आपले संख्याबळ असल्याने आता सत्ता जाणार नाही. यापुढेही चार वर्षे सत्ता कायम राहील. गडहिंग्लजला वर्षानुवर्षे श्रीपतराव शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली नगरपरिषद जिंकण्याचा इतिहास आहे..Kolhapur Politics : कागल-मुरगूड-हातकणंगलेत शिंदे गटाचा थेट शड्डू; इतर ठिकाणी युतीची कोंडी.शिंदेंच्या निधनानंतर स्वाती कोरींकडे नेतृत्व आहे. विकास निधी मिळायचा असेल तर जनता दलाने सत्तेसोबत जाण्याची त्यांच्या चाहत्यांची इच्छा होती. म्हणून कोरींनी शहराच्या विकासासाठी सत्तेसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शहराचा विकास कोणी थांबवू शकणार नाही. त्यासाठी महायुतीकडे गडहिंग्लजकरांनी सत्तेची सूत्रे द्यावीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चंदगडला येणार आहेत. त्यांच्यासमोर शहर विकासासाठी निधीची मागणी करणार आहे.’.जिल्ह्यात संधिसाधू राजकारण...दरम्यान, मंत्री पाटील पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मनात भविष्यातील काही गणिते असल्याने मुश्रीफ व समरजित घाटगेंची युती घडविली आहे. नेत्यांना कधी प्रश्न विचारायचे नसतात. नेत्यांची इच्छा म्हणजे आज्ञा असते. राष्ट्रवादी तयार न झाल्याने चंदगडला भाजप आमदार शिंदे शिवसेनेला सोबत घेऊन लढताहेत. .गडहिंग्लजला महायुतीचा मुश्रीफ यांचा प्रस्ताव होता. परंतु, नागरिक व भाजप कार्यकर्त्यांची इच्छा जनता दलासोबत जायची होती. आम्ही महायुतीत जनता दलाला सोबत घेऊ असे मुश्रीफ यांना सांगितले. परंतु, त्यांना जनता दल नको होते. म्हणून भाजप, जनता दल, जनसुराज्य व शिंदे शिवसेनेची महायुती केली. चंदगडला भाजप नको, गडहिंग्लज व कागलला भाजप पाहिजे अशी, एका ठिकाणी एक अपेक्षा आणि दुसऱ्या ठिकाणी दुसरी अपेक्षा चालत नाही. जिल्ह्यातील अशा संधीसाधू राजकारणाचा सर्वांनी मिळून विचार केला पाहिजे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.