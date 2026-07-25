Chandrakant Patil : नीट पेपरफुटीवर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचं 'आंबा चोरी'चं उदाहरण; विरोधकांकडून जोरदार टीका

Chandrakant Patil on NEET : उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पेपरफुटीची तुलना "आंबा चोरी"शी केल्याने राज्यात वाद निर्माण झाला आहे. त्यांच्या वक्तव्यावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी तीव्र टीका केली आहे..चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, "एखादा पेपर फुटल्यानंतर.. म्हणजे एखाद्याने एक आंबा चोरला, तर त्याची शिक्षा फाशी नसते ना? आंबा चोरला, तर समज देणं असतं. आणखी काही चोरलं, त्याची शिक्षा ठरली असते. प्रत्येक गोष्टीला.. फाशी फाशी असं नसतं ना," असे वक्तव्य त्यांनी केले होते..हर्षवर्धन सपकाळ यांचा पलटवारकाँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये चंद्रकांत पाटील यांच्यावर टीका करत म्हटले, "आंबा पुन्हा विकत घेता येतो, पण पेपरफुटीमुळे उद्ध्वस्त झालेलं विद्यार्थ्यांचं भविष्य परत मिळत नाही. १५२ पेपरफुटीच्या घटनांमुळे कोट्यवधी विद्यार्थी त्रस्त झाले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची अशी थट्टा करणाऱ्या व्यक्तीकडे उच्च व तंत्रशिक्षण खातं असणं ही महाराष्ट्राची शोकांतिका आहे.".Delhi Police Officer Resignation :'जंतर-मंतरवरील पोरांना मारू शकत नाही'; दिल्लीतील पोलिस अधिकाऱ्याने दिला राजीनामा? व्हायरल व्हिडिओ.अमित ठाकरे यांची टीकामनसे नेते अमित ठाकरे यांनीही चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला. "विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत आणि तुम्ही त्याची तुलना आंबा चोरीशी करता. हे अत्यंत असंवेदनशील वक्तव्य आहे," असे म्हणत त्यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्यावर निशाणा साधला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.