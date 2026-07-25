कोल्हापूर

Chandrakant Patil : नीट पेपरफुटीवर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचं 'आंबा चोरी'चं उदाहरण; विरोधकांकडून जोरदार टीका

Minister Chandrakant Patil : नीट पेपरफुटी प्रकरणावर बोलताना मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी 'आंबा चोरी'चं उदाहरण दिलं. त्यांच्या वक्तव्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर आणि पाटील यांच्यावर जोरदार टीका केली.
Chandrakant Patil

Chandrakant Patil

esakal

Sandeep Shirguppe
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Chandrakant Patil on NEET : उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पेपरफुटीची तुलना "आंबा चोरी"शी केल्याने राज्यात वाद निर्माण झाला आहे. त्यांच्या वक्तव्यावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी तीव्र टीका केली आहे.

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