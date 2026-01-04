कोल्हापूर

Political Rally Violence : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या रॅलीवेळी भाजप कार्यकर्ते पोलिसांच्या अंगावर, राहुल आवाडेंनी मध्यस्थी केली तरी हुल्लडबाजी...

Police BJP Worker Clash Rally : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या रॅलीदरम्यान भाजप कार्यकर्ते थेट पोलिसांच्या अंगावर गेले. राहुल आवाडेंनी मध्यस्थी केली तरी हुल्लडबाजी थांबली नाही.
Sandeep Shirguppe
Devendra Fadnavis Rally Ichalkaranji : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत काढण्यात आलेल्या भव्य ‘विजयी संकल्प रॅली’दरम्यान भाग्यरेखा टॉकीज परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. रॅली या ठिकाणी पोहोचताच मुख्यमंत्री फडणवीस यांना थेट भेटण्यासाठी मोठ्या संख्येने भाजप कार्यकर्ते बंदोबस्त तोडून पुढे सरसावले. पोलिसांनी त्यांना अडविण्याचा प्रयत्न करताच वादाला तोंड फुटले आणि पोलिस व कार्यकर्त्यांमध्ये झटापट झाली. रॅलीसाठी कडक पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

