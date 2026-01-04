Political Rally Violence : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या रॅलीवेळी भाजप कार्यकर्ते पोलिसांच्या अंगावर, राहुल आवाडेंनी मध्यस्थी केली तरी हुल्लडबाजी...

Devendra Fadnavis Rally Ichalkaranji : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत काढण्यात आलेल्या भव्य ‘विजयी संकल्प रॅली’दरम्यान भाग्यरेखा टॉकीज परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. रॅली या ठिकाणी पोहोचताच मुख्यमंत्री फडणवीस यांना थेट भेटण्यासाठी मोठ्या संख्येने भाजप कार्यकर्ते बंदोबस्त तोडून पुढे सरसावले. पोलिसांनी त्यांना अडविण्याचा प्रयत्न करताच वादाला तोंड फुटले आणि पोलिस व कार्यकर्त्यांमध्ये झटापट झाली. रॅलीसाठी कडक पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..मात्र, रॅली पुढे सरकत असताना बंदोबस्ताची धार काहीशी कमी होत गेल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या वाहनाभोवती कार्यकर्त्यांचा गराडा वाढत गेला. रॅली भाग्यरेखा टॉकीजजवळ आल्यानंतर अनेक कार्यकर्ते मुख्यमंत्र्यांना प्रत्यक्ष भेटण्याच्या उद्देशाने वाहनाकडे धाव घेत होते. यावेळी पोलिसांनी रोखण्याचा प्रयत्न केला असता हुज्जत, बाचाबाची आणि ढकलाढकलीचे प्रकार घडले..या गोंधळादरम्यान आमदार राहुल आवाडे यांनी मध्यस्थी करत कार्यकर्त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, उत्साही कार्यकर्ते ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याने परिस्थिती काही काळ नियंत्रणाबाहेर गेली..Satej Patil Criticism : राहुल आवाडे ‘अभी तो बच्चा है’ तर मुन्ना महाडिकांनी बोलण्याचं तारतम्य ठेवावं, सतेज पाटलांनी महापालिका निवडणुकीत टीकेचा रंग भरला....दरम्यान, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी वाहनातूनच कार्यकर्त्यांना शांततेचे आणि शिस्तीचे आवाहन केले. अखेर पोलिसांनी परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविले. मात्र, पोलिस आणि कार्यकर्त्यांतील बाचाबाचीमुळे काही काळ संपूर्ण परिसरात तणावाचे वातावरण कायम होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.