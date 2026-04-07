Kolhapuri Jaggery Chemical Color : कोल्हापुरी गुळामध्ये रासायनिक रंग, गुजरातमध्ये कारवाई; व्यापाऱ्यांनी बाजारपेठ पाडली बंद

Kolhapur jaggery controversy : गुजरातमध्ये पाठवलेल्या कोल्हापुरी गुळामध्ये रासायनिक रंग आढळला. तेथील अन्न औषध प्रशासनाने दोन व्यापाऱ्यांवर कारवाई केली याचे पडसाद म्हणून आज शाहू मार्केट यार्डातील गूळ सौद्यात गूळ खरेदी करण्यास व्यापाऱ्यांनी नकार दिला. त्यामुळे तीन तास गूळ सौदे थांबले होते. शेतकरी व व्यापारी यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर दुपारी बाराला गूळ सौदे सुरू झाले..कोल्हापूरच्या बाजारपेठेत खरेदी केलेला गूळ गुजरातला पाठवण्यात येतो. गुजरात येथील मेहसाणा जिल्ह्यात दोन गूळ विक्रेत्यांकडे अन्न औषध प्रशासनाने गूळ ताब्यात घेतला. त्याची तपासणी केली असता रासायनिक घटक असलेले रंगद्रव्य या गुळात आढळले. त्यानंतर चौकशी केली असता हा गूळ कोल्हापुरातून खरेदी केलेला असल्याचे समोर आले..त्यानुसार गुजरातमधील दोन व्यापाऱ्यांना अन्न औषध प्रशासनाने नोटीस बजावली. याची माहिती शाहू मार्केट यार्ड आतील गूळ व्यापाऱ्यांना समजली. त्यांनी आज सकाळी सौद्यात मांडलेला गूळ खरेदी करण्यास तूर्त नकार दिला. आम्ही गूळ खरेदी केला. त्यामध्ये रंग असल्याचे आढळले तर आमच्यावरही कारवाई होऊ शकते, त्यामुळे रंग नसलेला गूळच आम्ही खरेदी करू; अशी भूमिका घेत व्यापारी सौदा स्थळावर थांबून राहिले..Kolhapur News: राधानगरी अभयारण्यात 'राणोजी'ची डरकाळी घुमणार, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात वाघांची संख्या १० वर.पुढच्या खरेदीचे नंतर बघूआम्ही गूळ परत नेला तर नुकसान होईल. पुढचा गूळ कधी खरेदी करायचा ते आपण नंतर बघू; पण आता गूळ खरेदी करा. यावर गूळ व्यापाऱ्यांनी आपापसात चर्चा केली व शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी आलेल्या लहान गुळाच्या रव्याचे सौदे सुरू केले.