Kolhapur Child Death : घरमालकाच्या हलगर्जीपणामुळे निष्पाप चिमुकलीचा बळी ; नागाव येथे विजेचा धक्का लागून अडीच वर्षांच्या मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू

Child Death Kolhapur : (अभिजीत कुलकर्णी) : कोल्हापूर : घरमालकाच्या निष्काळजीपणामुळे अडीच वर्षांच्या निष्पाप चिमुकलीचा विजेचा धक्का लागून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना हातकणंगले तालुक्यातील नागाव येथील छत्रपती संभाजीनगर परिसरात रविवारी सकाळी घडली. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून घरमालकाविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे. राजलक्ष्मी प्रताप निशाद (वय २, सध्या रा. छत्रपती संभाजीनगर, नागाव, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर, मूळ उत्तर प्रदेश) असे मृत चिमुकलीचे नाव आहे..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रताप निशाद हे मूळचे उत्तर प्रदेश येथील असून गेल्या वर्षभरापासून शिरोली एमआयडीसी परिसरात कामानिमित्त वास्तव्यास आहेत. ते पत्नी व दोन मुलांसह नागाव येथील कुमार साळोखे यांच्या खोलीत भाड्याने राहतात. रविवारी सकाळी आठच्या सुमारास राजलक्ष्मी ही खोलीच्या दारात आंबा खात खेळत होती..दरम्यान, विद्युत वाहिनीचा ताण काढण्यासाठी पोलला जोडलेली लोखंडी तार खोलीच्या दारालगतच जमिनीत टाकण्यात आली होती. खेळत असताना राजलक्ष्मीचा हात या तारेला लागला आणि तिला विजेचा जोरदार धक्का बसला. मुलीला झटका बसल्याचे पाहताच तिची आई तिला वाचवण्यासाठी धावली. मात्र तिलाही विजेचा तीव्र धक्का बसला. या धक्क्यामुळे मायलेकी दूर फेकल्या गेल्या. यात राजलक्ष्मीचा जागीच मृत्यू झाला..घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. निष्काळजी पणामुळे चिमुकलीचा बळी गेल्याने संतप्त नागरिकांनी घरमालकावर कारवाईची मागणी केली आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देत पंचनामा केला असून अधिक तपास सुरू आहे.