Child Drowns in River : वडील पोहत असताना पोटचा गोळा बुडाला, कोल्हापुरातील शिंगणापूर बंधाऱ्यावरील घटना

Kolhapur Drowning Incident : शिंगणापूर येथील पंचगंगा नदीपात्रावर असलेल्या शिंगणापूर बंधारा परिसरात आज वडिलांसोबत गेलेल्या मानस गणेश कांबळे (वय ४) याचा बुडून मृत्यू झाला. ही घटना सकाळी आठच्या सुमारास घडली. हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या या घटनेने गावात हळहळ व्यक्त होत आहे..नातेवाईक व घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी ः मूळचे पन्हाळा तालुक्यातील कोदवडे गावचे असणारे गणेश कांबळे (३४) १५ वर्षांपूर्वी उदरनिर्वाहासाठी शिंगणापूरमध्ये आले. ते पत्नी अस्मिता, मुलगा मानस, राजवीर, मुलगी वैभवी, आरोही या आपल्या चार मुलांसह राहतात. ते सांगरूळ फाटा येथे वीटभट्टीवर मोलमजुरी करून चरितार्थ चालवतात. ते, त्यांची चार मुले व सुटीला आलेल्या बहिणीच्या मुलांना घेऊन बंधारा परिसरातील पंचगंगा काठावर गेले..गणेश पोहण्यासाठी पाण्यात उतरले. मानस नदीकाठी असलेल्या पायऱ्यांच्या कठड्यावर आपल्या भावंडांसोबत खेळत होता. गणेश नदीपात्रातून बाहेर आल्यावर त्यांना मानस नजरेस पडला नाही. त्यांनी गावकऱ्यांसमवेत शोधाशोध केली.घटनेचे गांभीर्य लक्षात येताच ग्रामस्थांनी कोल्हापूर महापालिकेच्या अग्निशामक दलास घटनेची माहिती दिली..Kolhapur Accident News : हळू येतो म्हणाले, पण ‘ते’आलेच नाहीत!, उत्तुर घाटात झालेल्या अपघातात संपूर्ण कुटुंब संपलं; चातकासारखी वाट पाहणाऱ्या भावाचा आक्रोश.जवानांना दुपारी दोनच्या सुमारास मृतदेह शोधून काढण्यात यश आले. मोहिमेत कृष्णात सोरटे, शैलेश हांडे, प्रीतम केसरकर, प्रथमेश येरुडकर, आदीनाथ कांबळे, अविराज बलुगडे, शुभम म्हाडगुत, सुदेश चव्हाण, अविनाश चरापले यांनी सहभाग घेतला.सुरक्षा कठड्याची गरजगेल्या तीन वर्षांत शिंगणापूर बंधाऱ्यात अपघात व बुडणाऱ्यांच्या घटनेत वाढ झाली आहे. येथे महापालिकेने कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था केलेली नाही. नदीकाठावर जाळी मारणे आवश्यक आहे. बंधारा परिसरात दिवाबत्ती, सीसीटीव्ही कॅमेरे व बंधाऱ्यावर अडीच फूट मजबूत सुरक्षा कठडा उभारणे आवश्यक आहे, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.