Kolhapur Kagal Video : कागलला उरुसात जायंट व्हील पाळण्यात नागरिक अडकले, तब्बल २ तासांचा थरार; पाळणा लॉक झाला अन्

Kagal Gaibipir Urus (नरेंद्र बोते) : कागल शहरातील श्री गहिनीनाथ गैबीपीर उरुसात शुक्रवारी रात्री घडलेल्या प्रकाराने काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. उरुसातील बापूसाहेब महाराज चौकात उभारलेल्या एका जायंट व्हील पाळण्यामध्ये अचानक तांत्रिक बिघाड झाल्याने पाळणा बंद पडला आणि त्यात बसलेले नागरिक तब्बल दोन तास अडकून राहिले. रात्री नऊच्या सुमारास हा प्रकार घडला. उरुसात मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित असल्याने काही काळ भीती आणि गोंधळ निर्माण झाला. घटनेची माहिती मिळताच कागल पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक गंगाधर घावटे यांनी तत्काळ पोलिस दलासह घटनास्थळी धाव घेतली. तसेच उरूस कमिटीचे सदस्यही तातडीने मदतीला पोहोचले..दरम्यान, परिस्थितीचा अंदाज घेऊन कोल्हापूर मनपा अग्निशमन दल व रेस्क्यू पथक बोलावण्यात आले. या पथकाने शर्थीचे प्रयत्न करून पाळण्यात अडकलेले सर्व नागरिक सुखरूप बाहेर काढले. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.तांत्रिक बिघाडामुळे पाळणा बंद पडल्याचे समजते. दरम्यान, पाळणा चालकाला पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. तसेच पालिका प्रशासनाकडे याची परवानगी घेतली होती का, याचीही चौकशी सुरू आहे..साडेआठच्या सुमारास हा पाळणा मर्यादेच्या वर गेल्यावर लॉक झाला. लॉक काढण्याचे पाळणा मालकाकडून प्रयत्न सुरू होते; पण लॉक निघाले, तर तिथून सरळ अडीच ते तीन फूट खाली येऊन दुसऱ्या लॉकमध्ये तो पाळणा अडकला असता. दरम्यान, येथील आनंद हेगडे यांनी पालिकेचे कर्मचारी बाळासाहेब माळी यांना फोन करून याची कल्पना दिली. माळी यांनी कोल्हापूर महानगरपालिकेचे अग्निशमन अधिकारी मनीष रणभिसे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ यांना या घटनेची कल्पना दिली. त्यानंतर मनीष रणभिसे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची विशेष परवानगी घेऊन सुमारे दीडशे फूट लांब जाणारी क्रेन तातडीने कागलकडे पाठवून दिली..Tragic Accident in Kolhapur : कोल्हापूर दाजीपूर अभयारण्यात भीषण अपघातात दोन ठार, धक्कादायक! पोलिसांनी दखलच घेतली नाही....पाळण्यात अडकलेले नागरिकमहादेव लक्ष्मण पाटील (गोकुळ शिरगाव), श्रेयस अमर धनवडे (कणेरी मठ), अर्चना महादेव पाटील (गोकुळ शिरगाव), प्रणव संजय साऊळ (कागल), अवनिश माळी (पुणे), अमर धनवडे (कणेरी मठ), समन्यू गिरीष ठोंबरे (कागल), पूनम संतराम बांबुगडे (कागल), निहिरा सचिन कारळे (कागल), शिवानी श्रीकांत सूर्यवंशी (कागल), हर्षद शिवाजी साऊळ (कागल), शुभांगी अमर धनवडे (कणेरी मठ).'श्रेयस धनवडे, महादेव पाटील व अर्चना पाटील या तिघांना सर्वात प्रथम क्रेनच्या सहाय्याने काटकर यांच्या बिल्डिंगवर उतरवण्यात आले. यावेळी हे तिघेही भेदरलेल्या अवस्थेत होते. एवढ्या मोठ्या संकटातून मला वाचवले, त्यामुळे सर्वांची आभारी आहे.'- निहिरा कारळेमरणाच्या दारातून परत आल्यासारखे वाटू लागले. पाळणा बंद पडला, याची भीती वाटत होती. आम्ही कुटुंबातील सहा जण वर अडकलो होतो. आता सुखरूप बाहेर आलो आहे. आम्हाला मुक्त करण्यात ज्यांनी सहकार्य केले त्यांचे आभार.- महादेव पाटील.