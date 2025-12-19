Kolhapur City Crisis : २८० टन कचरा दररोज, पण प्रक्रिया अपुरीच; झूम प्रकल्पातील कचऱ्याचे डोंगर शहरासाठी धोक्याचे

कोल्हापूर : शहरात कचरा उठावाचा प्रश्न अजूनही पूर्ण संपलेला नाही. उपनगरांत कचरा संकलन प्रभावीपणे होत नाही. मग, हा कचरा मोकळ्या जागेवर, रस्त्याच्या कडेला टाकला जातो. त्यातून दुर्गंधी, अस्वच्छता असे प्रश्न तयार होतात. .जर महापालिकेने कचऱ्यावर प्रक्रिया केली तर त्यातून उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत निर्माण होतील. नागरिकांनाही ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा करून देणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे होत नाही. ई-कचऱ्याचे संकलन हे आणखी एक आव्हान प्रशासनासमोर आहे..Kolhapur Muncipal : महाविकास आघाडीत जागा वाटपाचा तिढा; काँग्रेस-शिवसेना ठाकरे गटात नाराजी .शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न पूर्णपणे संपलेला नाही. कचरा संकलन, वर्गीकरण आणि प्रक्रिया या सर्वच पातळ्यांवर प्रशासन पूर्ण क्षमतेने काम करू शकलेले नाही. त्यामुळे शहरातील काही भागांत अस्वच्छता दिसून येते. महापालिकेकडे घंटागाड्यांची संख्या कमी आहे. काही भागांत कचरा संकलन दैनंदिन होत नसल्याचे नागरिक सांगतात. .मग, नागरिक कचरा मोकळ्या जागेत टाकतात. हा कचराही काढला जात नाही. त्यामुळे उपनगरात कचरा उठाव प्रभावीपणे होत नाही. यासाठी गाड्यांची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे. नागरिकांकडूनही कचरा वर्गीकरणात हलगर्जीपणा केला जातो. ओला आणि सुका कचरा वेगळा केला जात नाही..Kolhapur Muncipal : पडद्यामागे राजकारण तापले; भाजप विरुद्ध काँग्रेस लढतीला कोल्हापुरात नवे वळण .टिप्परमध्ये जरी ओला आणि सुका कचरा वेगळा केला तरी झूम प्रकल्पावर तो एकत्रच टाकला जातो. कचऱ्याचे वर्गीकरण ओला, सुका आणि प्लास्टिक असे नागरिकांनीच केले पाहिजे. त्याचे निर्मूलनही त्याच पद्धतीने केले पाहिजे. कसबा बावडा येथील झूम प्रकल्पावर कचऱ्याचे डोंगर उभे आहेत. या कचऱ्याला कॅपिंग करून तेथे उद्यान करण्याचे नियोजन आहे. .याला बायोमायनिंग प्रोजेक्ट असे नाव दिले. मात्र, यातील काहीच झालेले नाही. पर्यायाने कचऱ्यांचे ढीग तसेच आहेत. कचरा पेट घेतो त्याच्या धुराचा त्रास नागरिकांना होतो. त्यांच्या आरोग्यावरही परिणाम झाला आहे. येथे भटक्या कुत्र्यांचे प्रमाणही अधिक आहे. त्याची भीती परिसरातील नागरिकांना आहे. .कचऱ्यापासून बायोगॅस बनवायचा आणि त्यातून वीज निर्मिती करायची यासाठी महापालिकेने ५० टन कचरा मावेल, अशा क्षमतेचा बायोगॅस प्रकल्प उभारला. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तयार होणाऱ्या गॅसचे करायचे काय? वीज निर्मिती होत नाही. .त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्णक्षमतेने कार्यान्वित नाही. बरीच वर्षे हा प्रश्न तसाच आहे. रुग्णालयातील जैववैद्यकीय कचरा संकलन करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आहे. मात्र, आजही शहरातील काही भागांत जैववैद्यकीय कचरा मोकळा जागेत टाकल्याचे दिसून आले. .शहरातील सर्व रुग्णालयांनी या यंत्रणेच्याच माध्यमातून जैववैद्यकीय कचरा निर्मूलनासाठी पाठवणे आवश्यक आहे. शहरातील प्लास्टिक कचऱ्याचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यासाठी कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनांची प्लास्टिक वेस्टन परत घेतली पाहिजेत. त्यासाठी कायद्याची अंलबजावणी करणे गरजेचे आहे. ई-वेस्ट (संगणकाचे पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे) स्वतंत्रपणे संकलित करून ते शासनमान्य कंपन्यांना निर्मूलनासाठी दिले पाहिजेत; पण महापालिकेचे संकलन केंद्रच कोठेही सुरू नाही..शहरातील कचरा आणि निर्गत यंत्रणा अशीरोज संकलित होणारा कचरा - २८० टनप्लास्टिकचे प्रमाण - ४५ टनकचरा संकलन घंटागाड्या - १९९.डिझेलवरील घंडागाड्या - १०४सीएनजी घंटागाड्या - ९५प्लास्टिक कारवाई - २८ दुकानांवरकारवाईतून दंड - १ लाख ८० हजारजप्त प्लास्टिक - ३१ हजार किलो.प्रक्रिया प्रकल्प निर्माण चौकातील एकटी संस्थेच्या प्रकल्पावर दररोज १५० किलो खत तयार होते. पुईखडी येथील कचरा प्रकल्पावरही वर्गीकरण आणि खत निर्मिती चालते. झूम प्रकल्पावर २० टन क्षमतेचा बायोगॅस प्रकल्प कार्यान्वित आहे. यापासून वीज निर्मिती करण्याचेही उद्दिष्ट आहे..उपनगरांत महापालिकेची कचरा संकलित करणारी घंडागाडी नियमित येते. मात्र, याच्या वेळा निश्चित नाहीत. त्यामुळे ज्यांना त्यात कचरा देता येत नाही, ते हा कचरा अन्यत्र टाकतात. महापालिकेने जर भूमिगत कोंडाळ्याची सुविधा दिली तर नागरिक त्यात कचरा टाकतील. हा कोंडाळा भूमिगत असल्याने दुर्गंधीही येणार नाही.- प्रशांत कुलकर्णी, महाडिक वसाहत. .स्वयंपाकघरातील कचऱ्याचे प्रमाण सर्वाधिक असते. हा कचरा संकलित करून त्यांच्यापासून खत बनवता येते. अनेक घरांत याचे प्रयोग केले जातात. हे खत घरातील कुंड्यांसाठी उपयुक्त असते. महापालिका प्रशासनाने याच्या कार्यशाळा घ्याव्यात. यामुळे कचऱ्याचे प्रमाणच कमी होईल. नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा. - मधुरा कुलकर्णी, रुक्मिणीनगर. .महापालिका प्रशासन कचरा संकलन आणि निर्मूलनाठी प्रयत्न करते. मात्र, कचऱ्याचा पुनर्वापर होणे आवश्यक आहे. कचऱ्यावरील प्रक्रियेतून गॅस निर्मिती होऊ शकते. काही ठिकाणी कचऱ्यातील प्लास्टिकचा उपयोग रस्ते बनवण्यासाठीही करतात. कचऱ्यामधील काही घटकांचा उपयोगही होऊ शकतो.- सुशांत टक्कळकी, रुईकर कॉलनी. .महापालिका प्रशासना-कडून काही अपवाद वगळता कचरा संकलन चांगले होते. मात्र, नागरिकांनी जबाबदारी ओळखून ओला, सुका आणि प्लास्टिकचा कचरा स्वतंत्रपणे दिला पाहिजे. जणे करून त्याचे निर्मूलन योग्य पद्धतीने करता येईल. कचरा प्रकल्पांचे विकेंद्रीकरणही आवश्यक आहे.- उमा पाटील, रुईकर कॉलनी परिसर. .घरोघरी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची संख्या वाढत आहे. या वस्तू नादुरुस्त झाल्या की, याचे रूपांतर ई-कचऱ्यात होते. या उपकरणांमधील बॅटरीमध्ये घातक रसायने असतात. त्यामुळे ई-कचरा निर्मूलनाचे कायदे वेगळे आहेत. त्याची शास्त्रीय प्रक्रिया आहे. महापालिका प्रशासनाने ई-कचरा संकलन करणारी केंद्रे विविध ठिकाणी सुरू करावीत.- चारू देशमुख, रुईकर कॉलनी. 