Dog Attacks : नागरिकांवर भटक्या कुत्र्यांकडून हल्ला झाल्यास महापालिका, ग्रामपंचायतींना द्यावे लागणार उत्तर; सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय

Supreme Court Decision : भटक्या कुत्र्यांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांचा वाढलेल्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयालाच कठोर पाऊल उचलावे लागले. त्यावर निवृत्त न्यायाधीश, ज्येष्ठ वकिलांनी स्वागतार्ह निर्णय असे त्याचे स्वागत केले. 'सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांचे प्राण व आरोग्य सुरक्षित ठेवणे हे शासनाचे प्राथमिक कर्तव्य असून, या निर्णयाने त्या जबाबदारीस न्याय दिला आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे मत निवृत्त न्यायाधीश, ज्येष्ठ वकिलांनी व्यक्त केले..भटकी जनावरे हटवण्याबाबत तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशामध्ये, महामार्गांवरील भटक्या जनावरांचा वावर रोखणे, भटक्या कुत्र्यांच्या नोंदी करणे, त्यांच्यासाठी आश्रयस्थाने तयार करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. शाळा, महाविद्यालय आवार अशा ठिकाणी सरंक्षण कठडे उभारून विद्यार्थ्यांना सुरक्षा देणे, भटक्या जनावरांची माहिती देण्यासाठी हेल्पलाईन सुरू करण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे..अहवाल तातडीने बनवा...सर्व राज्यांतील महानगरपालिका, ग्रामपंचायतींनी भटक्या जनावरांच्या नोंदी कराव्यात. एखादे पथक नेमून त्याद्वारे लसीकरण, नसबंदी, शेल्टर होममध्ये रवानगी केल्याचा अहवाल बनवून तीन आठवड्यांत अहवाल सादर करावा, अशा सूचना केल्या आहेत.'सर्वोच्च न्यायालयाचा भटक्या कुत्र्यांबाबतचा निर्णय हा मानवी सुरक्षितता, सामाजिक जबाबदारी आणि प्राणीसंवर्धन या तिन्ही मूल्यांचा संतुलित संगम आहे. सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांचे प्राण व आरोग्य सुरक्षित ठेवणे हे शासनाचे प्राथमिक कर्तव्य असून, या निर्णयाने त्या जबाबदारीस न्याय दिला आहे. भटक्या प्राण्यांबाबत संवेदनशीलता राखत नागरिकांचे संरक्षण आणि समाजात शिस्तबद्ध सहजीवन निर्माण करणे हीच या निर्णयाची खरी दिशा आहे..'भटकी कुत्री, जनावरे यांची निश्चित संख्या कोणाकडेच उपलब्ध नाही. दिवसेंदिवस त्यांचा उपद्रव वाढत चालला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मानवी हित लक्षात घेऊन दिलेला निर्णय अगदी योग्य आहे. मोठ्या संख्येने असलेल्या कुत्र्यांचे लसीकरण तितके सोपे नाही. तसेच ही कुत्री पुन्हा त्याच परिसरात येणार नाहीत याची खबरदारी घेतली गेली पाहिजे. शेल्टर होममध्ये भटकी कुत्री ठेवताना तितक्या प्रमाणात आपल्याकडे शेल्टर होमचीही संख्या असणे गरजेचे आहे.ॲड. विवेक शुक्ल, जिल्हा सरकारी वकील.'पहाटेच्या वेळेस तसेच रात्री जेवणानंतर फिरायला बाहेर पडणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये भटक्या कुत्र्यांबद्दल दहशत निर्माण झाली होती. चिकन ६५ विक्रीचे गाडे, हॉटेल्सची संख्या वाढली असल्याने तिथे उरलेल्या हाडांवर ताव मारण्यासाठी अशाच परिसरात कुत्र्यांची झुंड जमते. पण, अशा खाद्याने ही कुत्री अधिकच हिंसक बनत चालली आहेत. त्यांना कोणते खाद्यपदार्थ द्यावे, कोणते देऊ नये, याचे भान नसल्याने समस्येत अधिक भर पडत आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होणे गरजेचे आहे.ॲड. शिवाजीराव राणे, ज्येष्ठ विधिज्ञ.'सर्वोच्च न्यायालयाचे दिलेल्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. अलीकडे लोकांना रस्त्यावरून फिरणेही मुश्कील बनले होते. अशावेळी सर्वसामान्यांचे हित महत्त्वाचे असल्याने अखेर देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेला याची दखल घ्यावी लागली. स्थानिक पातळीवर प्रशासनानेही तितक्याच गांभीर्याने या प्रश्नाकडे पाहावे, अशी अपेक्षा आहे.ॲड. अशोक रणदिवे, माजी सरकारी अभियोक्ता.'कायदे आहेत; पण त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती, असे यापूर्वी दिसून आले. परंतु, आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घातल्याने त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल. मोकाट जनावरांचा त्रास रोखण्यासाठी जी उपाययोजना केली त्याचा अहवालही न्यायालयाला सादर करायचा असल्याने स्थानिक पातळीवर नेमके किती काम झाले हे समजणार आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय स्वागतार्ह असून, न्यायालयाने तळागाळातील लोकांचाही यामध्ये विचार केल्याचे दिसून येते.ॲड. विजयकुमार ताटे - देशमुख, माजी सचिव,जिल्हा बार असो..