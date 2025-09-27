Sangli Politics : जयंतराव पिलावळ आवरा, आम्ही सभाच रद्द करतो; चंद्रकांत पाटील, जयंत पाटील यांच्यात वादाची ठिणगी

इशारा सभेचा उद्देशस्टेशन चौकातील ‘जयंतराव बचाव’ सभेला उत्तर म्हणून भाजपची १ ऑक्टोबरला इशारा सभा होणार असल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.नेत्यांवरील चिखलफेक व सभ्य राजकारणपाटील यांनी सांगितले की बोलण्याची पातळी घसरली आहे; वीस प्रमुख नेत्यांनी एकत्र येऊन राजकीय संस्कृतीचे नियम ठरवावेत अशी मागणी त्यांनी पुन्हा केली.जमिनीच्या प्रकरणावर प्रतिक्रियाजयंत पाटील यांनी काढलेल्या साडेतीनशे कोटींच्या जमिनीच्या विषयावर पाटील म्हणाले की त्यात तथ्य नाही; ऑनलाइन लॉटरी व मार्केट कमिटीच्या विषयावर आम्ही बोलल्यावर तुम्ही अस्वस्थ होताय का?.Chandrakant Patil Vs Jayant Patil : स्टेशन चौकातील ‘जयंतराव बचाव’ सभेला उत्तर देण्यासाठीच इशारा सभा होत आहे. आम्ही आमच्या नेत्यांचा अपमान सहन करणार नाही. तुमची पिलावळ शांत करणार नसाल, तर आम्हीही स्वस्थ बसणार नाही. तुम्हाला हा वाद वाढवायचा नसेल तर पुढे या, हा विषय संपल्याचे जाहीर करा. आम्ही सभा रद्द करतो, असे आवाहन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केले.कालच मंत्री पाटील यांनी सांगलीत १ ऑक्टोबरला महाराष्ट्र संस्कृती बचाव सभेला प्रत्युत्तरादाखल भाजपतर्फे इशारा सभा होणार असल्याचे जाहीर केले होते. आज सांगलीत महापालिकेत आढावा बैठकीसाठी आले असता, त्यांनी पुन्हा एकदा यावर भाष्य करताना जयंत पाटील यांना लक्ष्य केले. ते म्हणाले, ‘जयंतरावांचे वडील राजारामबापू यांच्याबद्दल आम्हाला आदरच आहे..गोपीचंदचे वक्तव्य आम्हालाही मान्य नाही. ही भाषा महाराष्ट्राच्या नव्हे, तर मानवी संस्कृतीत बसणारी नाही. पण... त्यांना लक्ष्य करण्यासाठी आमच्या देवेंद्रजींना आका-टरबुज्या काय म्हणताय. त्यांची पत्नी, मोदीजींच्या आईबद्दलही काहीही बोलता. आता हे सहन होणार नाही. नाही तर लोकच आम्हाला मारतील. ‘ते काहीही बोलताहेत आणि तुम्ही शांत का बसताय’, असे ते विचारत आहेत..आमच्यावर आता लोकांचा दबाव आहे. प्रकाशझोतातून बाजूला पडल्याने ‘जयंत बचाव सभा’ घेतली गेली. म्हणून अशा सभांमुळे ते प्रकाशझोतात येतील, असे त्यांना वाटत असेल, तर ते होणार नाही. तुमची पिलावळ आमच्या नेतृत्वावर काहीही बोलणार असेल, तर ते ऐकून घेणार नाही. लोकशाहीत आम्हालाही बोलायचा अधिकार आहे. तुम्ही बोलायचे बंद करा, आम्हीही करतो. चला तुम्ही पुढे या, जाहीर करा. यापुढे जिल्ह्यात असा कोणताही विषय यापुढे चालणार नाही. तुम्हाला विषय संपवायचा आहे का? तर आम्ही सभादेखील रद्द करतो. आम्हाला हौस आलेली नाही. आमच्याकडे वेळही नाही पैसा ऊतू चाललेला नाही.’.आम्ही फक्त टोप्या फेकल्याजयंतरावांच्या ‘कथित’ ट्विटचा हवाला देत पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ‘त्यांनी मी महसूलमंत्री असतानाचा साडेतीनशे कोटींचा जमिनीचा विषय त्यांनी काढलाय. जयंतराव तुम्ही ती फाईल काढाच. आम्ही काहीही अस्वस्थ नाही. आमचे सारे कार्यक्रम व्यवस्थित सुरू आहेत. कारण त्यात काही तथ्यच नाही. दहा वेळा हा विषय काढून झालाय, आता अकराव्यावेळी काढा; पण आम्ही ऑनलाइन लॉटरीचा विषय असो किंवा नवी मुंबईतील मार्केट कमिटीचा विषय काढल्यानंतर तुम्ही का अस्वस्थ होताय? मी फक्त टोप्या फेकल्या. त्या तुमच्या डोक्यावर का बसल्या? आमचं मत आहे, की तुम्ही आजिबात तसे नाही आहात. अगदी धुतल्या तांदळासारखे आहात. अस्वस्थ होऊ नका. काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी त्या घराला कुलूप लावून आत बसून दुसऱ्यावर दगड मारू नयेत.’.Kolhapur Ambabai : भरपावसातही अंबाबाई दर्शनासाठी ‘भक्ती’चा पूर, पाचव्या माळेला दोन लाख २३ हजार भाविकांनी घेतले दर्शन.चिखलफेकीवर नियंत्रण हवेच...राजकीय चिखलफेकीवर भाष्य करताना मंत्री पाटील म्हणाले, ‘हे खरंय की बोलण्याची पातळी घसरली आहे. म्हणून मी गेली दीड-दोन वर्ष कंठशोष करतोय. राज्यातले वीस प्रमुख नेते एकत्र बसूयात. राजकीय संस्कृतीवर विचारविमर्ष करूयात. काय करावे आणि काय न करावे हे लिहून काढूयात. ते सर्वजण पाळूयात; पण त्याची कोणालाच गरज वाटत नाही. मी काय करू? परिणामी राजकीय पदाधिकारी बेताल झाले आहेत.’गोपीचंदबाबत ‘प्लॅनिग’ तयारगोपीचंद पडळकर यांच्या वक्तव्याची पक्ष नेतृत्वाकडून गंभीर दखल घेतली असल्याचे सांगत मंत्री पाटील यांनी ‘येत्या एक तारखेच्या सभेत पडळकर यांच्या बाबतीत काय प्रकारे आम्ही भरपाई करणार आहोत, हे कळेल. आमचे नेतृत्व तेवढे खंबीर आहे. त्याचा प्लॅन आमच्याकडे तयार आहे. ते तुम्हाला तेव्हाच कळेल’, असे सांगितले..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)प्र.१. भाजपची इशारा सभा का आयोजित केली आहे?उ. स्टेशन चौकातील ‘जयंतराव बचाव’ सभेला उत्तर म्हणून व आपल्या नेत्यांवरील टीकेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी १ ऑक्टोबरला ही सभा होणार आहे.प्र.२. पालकमंत्री पाटील यांनी जयंत पाटील यांना कोणते आवाहन केले?उ. तुम्हाला वाद संपवायचा असल्यास पुढे या, जाहीर करा, आम्हीही सभा रद्द करतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.प्र.३. गोपीचंद पडळकर यांच्या वक्तव्याबाबत भाजपची भूमिका काय आहे?उ. पक्ष नेतृत्वाने त्याची गंभीर दखल घेतली असून, १ ऑक्टोबरच्या सभेत त्याबाबतचा ‘प्लॅन’ जाहीर केला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.