Winter Weather Forecast : उत्तर भारतातील थंड हवेची लाट पुन्हा वाढली, अजून गारठा वाढणार; हवामान विभागाचा अंदाज

Cold Wave Alert : उत्तर भारतात थंड हवेची लाट आल्याने गारवा आणखी वाढणार आहे. हवामान विभागाने अजून तापमान घटण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.
Latest IMD winter forecast today

Cold Wave Warning IMD : राज्यात मागील काही दिवसांपासून वातावरणातील बदलामुळे किमान तापमानात लक्षणीय घट झाली आहे. उत्तर महाराष्ट्र आणि पूर्व विदर्भात थंडीचा प्रभाव अधिक तीव्र असून अनेक भागांत तापमान दहाअंशांच्या खाली नोंद झाली आहे. हवामान विभागाने पुढील काही दिवस थंडी कायम राहण्याचा इशारा दिला आहे.

