Kolhapur Cold Wave : दिवसा तीव्र चटका आणि रात्री वाढणारी थंडी; कोल्हापुरात विचित्र वातावरणाचा फटका, थंडी आणखी वाढणार

Kolhapur Weather : कोल्हापूर शहरात दुपारी साडेबारा ते अडीच या वेळेत उन्हाचा तीव्र चटका जाणवला. मात्र, रात्री नऊ वाजता हाच पारा २१ अंशांवरून घसरून ११ अंशांपर्यंत खाली आला. तीव्र चटका ते अतिथंड वातावरण, असे तापमान शहर परिसरात राहिले..भारतीय हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, दुपारी कडक ऊन आणि संध्याकाळी पुन्हा थंडी हे संकेत हवामान बदलाचे आहेत. गेले दोन ते तीन दिवस असे विचित्र वातावरण शहर परिसरात तयार झाले असून डोकेदुखी, सर्दी, खोकल्याच्या रुग्णांत वाढ झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. पुढील चार ते पाच दिवस उत्तर भारतातून येणाऱ्या शीत वाऱ्याची लहर महाराष्ट्रावर येईल, त्यामुळे थंडीचे प्रमाण वाढेल, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे..Maharashtra Weather Alert : राज्यात गारठा वाढला, ७ जिल्ह्यांत थंडीच्या लाटेचा इशारा; तुमच्या जिल्ह्यांत कसे असेल हवामान? जाणून घ्या.एप्रिल, मे महिन्यातील उन्हाची जशी तिरीप असते, तशीच तिरीप आज दुपारी साडेबारा ते तीनपर्यंत जाणवली. यानंतर हळूहळू ही उन्हाचीतीव्रता कमी होत गेली. सायंकाळी साडेपाच ते सहानंतर तापमान गतीने बदलत गेले. सहा ते नऊ वेळेत तीव्र थंडी जाणवू लागली.जिल्ह्याच्या पश्चिम भागातून गार वाऱ्यांची झुळूक येऊ लागली, तशी तापमानाचा पारा खाली येऊ लागला. सायंकाळी साडेपाचनंतर थंडीची तीव्रता वाढली. रात्री उशिरापर्यंत पारा घसरून ११ अंशांपर्यंत खाली आला.