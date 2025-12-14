कोल्हापूर

Kolhapur Cold Wave : दिवसा तीव्र चटका आणि रात्री वाढणारी थंडी; कोल्हापुरात विचित्र वातावरणाचा फटका, थंडी आणखी वाढणार

Cold Wave Temperature : दिवसा उन्हाचा तीव्र चटका तर रात्री अतिथंड वातावरणाचा अनुभव. किमान तापमान ११ अंशांपर्यंत घसरल्याने थंडीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली.
Kolhapur Cold Wave

Kolhapur Cold Wave

Kolhapur Weather : कोल्हापूर शहरात दुपारी साडेबारा ते अडीच या वेळेत उन्हाचा तीव्र चटका जाणवला. मात्र, रात्री नऊ वाजता हाच पारा २१ अंशांवरून घसरून ११ अंशांपर्यंत खाली आला. तीव्र चटका ते अतिथंड वातावरण, असे तापमान शहर परिसरात राहिले.

