Kolhapur Murgud Politics : मतदान केंद्रांना जिल्हाधिकाऱ्यांची धडक भेट! स्ट्राँग रूमपासून मोजणी व्यवस्थेपर्यंत संपूर्ण पाहणी; निवडणुकीत ‘शून्य चुका’ करण्याचा निर्धार!

Collector Reviews Polling Stations : नगरपरिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी शहरातील मतदान केंद्रांना भेटी देऊन स्ट्रॉग रूमचीही पाहणी केली.
सकाळ वृत्तसेवा
मुरगूड : नगरपरिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी शहरातील मतदान केंद्रांना भेटी देऊन स्ट्रॉग रूमचीही पाहणी केली.

