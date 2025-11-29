Kolhapur Murgud Politics : मतदान केंद्रांना जिल्हाधिकाऱ्यांची धडक भेट! स्ट्राँग रूमपासून मोजणी व्यवस्थेपर्यंत संपूर्ण पाहणी; निवडणुकीत ‘शून्य चुका’ करण्याचा निर्धार!

मुरगूड : नगरपरिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी शहरातील मतदान केंद्रांना भेटी देऊन स्ट्रॉग रूमचीही पाहणी केली. .मतदान प्रक्रिया सुव्यवस्थित व सुरळीत पार पाडण्यासाठी मतदान केंद्रावर कोणतीही गैरसोय होऊ नये, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना येडगे यांनी निवडणूक यंत्रणेला दिल्या. तसेच मतदान मशीन सील केलेल्या स्ट्राँग रूमची आणि मतमोजणी करावयाच्या व्यवस्थेची पाहणी करून मार्गदर्शक सूचना केल्या..Kolhapur Politics : ‘आपल्या गावचा माणूस’ ही भावना धूसर; गावागावातील उमेदवारांच्या गर्दीत मतांचे तुकडे उडून बाहेरचा उमेदवार वरचढ!.ics नगरपालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात निवडणूक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण आयोजित केले होते. येडगे यांनी प्रशिक्षणार्थींना मार्गदर्शन केले. .चांगल्या पद्धतीने प्रशिक्षण घेऊन निवडणूक प्रक्रियेची सविस्तर व बिनचूक माहिती घ्या, पारदर्शकपणे कामकाज करावे, निवडणूक कामात कोणतीही कसूर राहू नये व चूक होऊ नये, याची दक्षता घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी येडगे यांनी केले..Kolhapur politics : मतदार यादीतील गोंधळ, सुनावणी पुढे ढकलली… महापालिका निवडणुकीवर अनिश्चिततेचे ढग; इच्छुकांमध्ये चिंता वाढली.नगरविकास विभागाचे सहआयुक्त नागेंद्र मुतकेकर निवडणूक निर्णय अधिकारी तेजस्विनी खोचरे-पाटील, सहाय्यक निवडणूक अधिकारी आतिश वाळुंज आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.