Kolhapur Farmer : ई-पीक नोंद न झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय; समितीची नियुक्ती जाहीर

कुडित्रे : मुदतीत ई-पीक पाहणी नोंदणी न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांची ऑफलाइन पाहणी करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. खरीप हंगाम २०२५ हा १ ऑगस्ट, २०२५ पासून सुरू झाला होता. त्याअंतर्गत १ ऑगस्ट २०२५ ते ३० सप्टेंबर, २०२५ कालावधीत शेतकरी स्तरावरून तसेच १ ऑक्टोबर, २०२५ पासून सहायक स्तरावरून ई-पीक पाहणी नोंदणी केली होती. .जिल्ह्यात उद्भवलेली नैसर्गिक आपत्ती, पीक विमा, पीक कर्ज इ. लाभापासून शेतकरी वंचित राहू नये यासाठी सहायक स्तरावरून करावयाच्या पीक नोंदणीला ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली होती..ई-पीक पाहणी नोंदणीसाठी तालुकास्तरीय समिती गठित.सन २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात या विषयाबाबत विधानसभा लक्षवेधी सूचना उपस्थित झाली होती. या लक्षवेधी सूचनेबाबत विधानसभा सभागृहात झालेल्या चर्चेवेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विहित मुदतीत ई-पीक पाहणी नोंद न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांची नोंद घेण्यासाठी समिती गठित करण्याचे आश्वासन दिले होते..त्यानुसार उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली विहित मुदतीत ई-पीक पाहणी नोंदणी न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकाची ऑफलाइन पाहणी करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली असल्याचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या समितीमध्ये सदस्य म्हणून तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि तालुका कृषी अधिकारी हे असणार आहेत..जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत दररोज आढावा घ्यावा आणि अहवाल महसूल विभागास तसेच पणन विभागास सादर करावा. अहवालानुसार पणन विभागाने पीक खरेदी करण्याबाबत पुढील आवश्यक कार्यवाही करावी..समितीच्या फेरचौकशीमध्ये होणाऱ्या पीक नोंदीच्या अनुषंगाने शेतातील शेतमाल खरेदी केंद्रावर खरेदी करण्याच्या अनुषंगाने पणन विभागाने आवश्यक त्या पुढील सूचना निर्गमित करण्याची कार्यवाही करावी, असेही या शासन निर्णयात नमूद केले आहे. .समितीची कार्यपद्धती...ज्या शेतकऱ्यांना काही कारणांमुळे पिकांची नोंद करता आली नाही व नोंद ७/१२ उताऱ्यावर आली नाही, त्याबाबत प्रत्यक्षात पीक असल्याची फेरचौकशी करून १५ जानेवारी, २०२६ पर्यंत अहवाल या समितीने जिल्हाधिकारी यांना सादर करावा. समितीने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत मार्गदर्शक सूचना जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमिअभिलेख यांच्या स्तरावरून २ दिवसांत निर्गमित करण्याची कार्यवाही करावयाची आहे..