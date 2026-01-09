Lung Surgery In Kolhapur : भूल न देता फुफ्फुसाची अत्यंत अवघड शस्त्रक्रिया सीपीआरमध्ये यशस्वी, देशात पहिल्यांदाच श्वासनलिका जोडल्याची माहिती

CPR Hospital Medical Achievement : सीपीआर रुग्णालयाच्या हृदयशस्त्रक्रिया विभागात एका तरुणाच्या फुफ्फुसावर अत्यंत अवघड व गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया यशस्वी करण्यात आली. भूल देणे अथवा व्हेंटिलेटर लावणे अशक्य असताना ‘हार्ट-लंग मशीन’च्या साहाय्याने फुफ्फुसातील तुटलेली श्वासनलिका जोडण्याची ही शस्त्रक्रिया देशात पहिल्यांदाच करण्यात आल्याचा दावा राजर्षी शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे अधिष्ठाता व हृदयशस्त्रक्रियातज्ज्ञ डॉ. सदानंद भिसे यांनी पत्रकार परिषदेत केला..सोहम माळवे हा तरुण दुचाकीवरून पुण्याच्या दिशेने जात असताना किणी गावाजवळ डिव्हायडरला धडकल्याने गंभीर जखमी झाला. त्याला तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तपासणीत छातीवर जबर मार बसल्याने फुफ्फुसातील श्वासनलिका तुटल्याचे निष्पन्न झाले. श्वासनलिका तुटल्यामुळे त्याला भूल देणे किंवा व्हेंटिलेटरवर ठेवणे अशक्य बनले होते. त्यामुळे पुढील उपचार करणे कठीण झाल्याने त्याला मुंबई किंवा पुण्यात हलविण्याचा सल्ला देण्यात आला..मात्र, नातेवाइकांनी त्याला सीपीआर रुग्णालयाच्या हृदयशस्त्रक्रिया विभागात दाखल केले. येथे सिटी स्कॅनसह अन्य पूरक तपासण्या केल्यानंतर फुफ्फुसातील श्वासनलिका पूर्णपणे तुटल्याचे स्पष्ट झाले. यावेळी डॉ. किशोर देवरे यांनी फेमोरो बायपास तंत्रज्ञानाचा वापर करून रुग्णाला ‘हार्ट-लंग मशीन’वर नेले. त्यामुळे श्वसन सुरक्षित ठेवणे शक्य झाले. यानंतर छाती उघडून तुटलेली श्वासनलिका व रक्तवाहिन्या पूर्ववत जोडण्यात आल्या. शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णाला व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले..भूल देणे शक्य नसलेल्या अवस्थेत ‘हार्ट-लंग मशीन’च्या साहाय्याने फुफ्फुसाची श्वासनलिका जोडण्याची ही जोखमीची शस्त्रक्रिया देशात प्रथमच यशस्वी झाल्याचे डॉ. देवरे यांनी सांगितले.या शस्त्रक्रियेसाठी भूलतज्ज्ञ डॉ. माजीद मुल्ला, हेमलता देसाई यांच्यासह डॉ. संदीप मोहिते, डॉ. पल्लवी पवार, दीपाली जाधव, रेखा पाटील, अरुण पाटील, रॉजर कदम, विनोद पवार आदींचे मोलाचे सहकार्य लाभले..Mumbai CID Raid Kolhapur : मुंबई सीआयडीची कोल्हापुरात मोठी कारवाई अचानक इस्माईल, दस्तगीर या सख्या भावांना उचललं, कोट्यावधींचा घोटाळा....विषबाधेतील तरुणास जीवदानविषबाधेमुळे अत्यवस्थ अवस्थेत असलेल्या एका तरुणावर सलग चार दिवस उपचार करून त्याचे प्राण वाचविण्यात सीपीआर रुग्णालयाच्या मेडिसिन विभागाला यश आले. पाच दिवसांच्या उपचारानंतर रुग्णाच्या प्रकृतीत लक्षणीय सुधारणा झाली असून, आज त्याला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. डॉ. अनिता परितेकर व त्यांच्या वैद्यकीय पथकाने ही उपचारसेवा दिल्याची माहिती डॉ. भिसे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.