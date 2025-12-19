Kolhapur Election : वीस प्रभागांतून तब्बल ३२९ इच्छुक; काँग्रेससमोर उमेदवार निवडीचे मोठे आव्हान

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसकडून उमेदवारी मिळवण्यासाठी इच्छुकांची गर्दी असून, वीस प्रभागांतून तब्बल ३२९ जणांनी मुलाखती दिल्या आहेत. त्यामुळे पक्षासमोर उमेदवार निवडीचे मोठे आव्हान आहे..मुलाखतीनंतरही इच्छुकांची अस्वस्थता कमी झालेली नाही. आज आमदार सतेज पाटील यांच्या कसबा बावडा येथील निवासस्थानी पुन्हा इच्छुकांनी गर्दी करत उमेदवारी कोणाला मिळणार, याचा कानोसा घेण्याचा प्रयत्न केला. .Kolhapur Municipal : ‘कट्टर शिवसैनिक आहे, उमेदवारी द्या’ ठाकरे सेनेतील इच्छुकांची मुलाखतीत ठाम भूमिका.आमदार पाटील यांनी आज दिवसभर पक्षातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठकांची मालिका घेतली. कोणत्या प्रभागात कोणता उमेदवार चालू शकतो, स्थानिक प्रश्न कोणते आहेत, सामाजिक समीकरण, मतदारसंघातील नाराजी तसेच विरोधकांची ताकद याचा सखोल आढावा घेण्यात आला. विशेषतः सत्ताधारी व विरोधी आघाड्यांच्या तुलनेत काँग्रेसचा उमेदवार किती प्रभावी ठरू शकतो, यावर चर्चा झाली..३२९ इच्छुकांमधून ८० उमेदवार निवडताना नाराजी अटळ आहे. नाराजांनी बंडखोरी केली, तर त्याचा थेट फटका पक्षाच्या एकूण कामगिरीला बसू शकतो. त्यामुळे उमेदवारी जाहीर करताना केवळ जिंकण्याची क्षमता नव्हे, .Sangli Election : भाजप-काँग्रेस तुल्यबळ, पण उमेदवार कोण? खणभागातील लढत उत्कंठावर्धक.तर पक्षनिष्ठा, संघटनात्मक काम, स्थानिक स्वीकारार्हता आणि प्रचाराची ताकद यांचा समतोल साधावा लागणार आहे. त्याचबरोबर ज्यांना उमेदवारी मिळणार नाही, त्यांना पक्षात स िक्रय ठेवण्यासाठी विश्वासात घेताना राजकीय कौशल्याची कसोटीही लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.