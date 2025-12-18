Kolhapur Election : रुसू नका, नाराज होऊ नका; ताकदीने लढून महापालिका जिंकू – सतेज पाटील यांचे भावनिक आवाहन

कोल्हापूर : कसबा बावडा, लाईन बाजार हा आपला बालेकिल्ला आहे. तो अबाधित राहिला पाहिजे. याशिवाय, शहरातील प्रत्येक प्रभागात आपण ताकदीने लढून महापालिका जिंकू, तुम्ही कोणीही रुसू नका. .कोणाला तिकीट मिळाले नाही, तर नाराज होऊ नका, असे भावनिक आवाहन करत तुम्ही फारच नाराज झाला तर तुम्हाला विधानसभेला उभे करू, अशी आमदार सतेज पाटील यांनी मिश्कील टिपणी करताच उमेदवारांच्या मुलाखतीत एकच हशा पिकला..Patan Politics: पालिका निवडणुकीतच करिष्मा दाखवू : खासदार नितीन पाटील; भाषणे सांगून विकास होत नाही, पाटण तालुक्यातील राजकारणाबाबत काय म्हणाले?.महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षाकडून आज दुसऱ्या दिवशीही जिल्हा कॉंग्रेस कमिटीत इच्छुक उमदेवारांच्या मुलाखती घेतल्या. वीस प्रभागांसाठी एकूण ३२९ इच्छुकांनी उमेदवारी मागितली..११ ते २० प्रभागांमध्ये इच्छुक १९४ जणांच्या मुलाखती झाल्या. आमदार पाटील, आमदार जयंत आसगावकर, माजी आमदार ऋतुराज पाटील, सचिन चव्हाण, राजेश लाटकर यांनी मुलाखती घेतल्या..Sangli Politics : 'महापालिकेची निवडणूक काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र लढणार'; जयंत पाटील, विश्वजित कदम, विशाल पाटील यांची मोठी घोषणा.महिला, तरुण-तरुणींसह तृतीय पंथीय इच्छुक उमेदवारांनी काँग्रेसच्या चिन्हावर निवडणूक लढविण्याची इच्छा व्यक्त केली. दरम्यान, ११ ते २० प्रभागांतील मुलाखती झाल्यानंतर सर्वांनी पक्षाच्या वतीने जो निर्णय दिला जाईल, तो निर्णय अंतिम मानून महापालिकेवर काँग्रेसचा झेंडा फडकवण्याचा निर्धार केला. भारती पोवार, सरलाताई पाटील, भरत रसाळे उपस्थित होते..प्रभाग ११ ते २० मधील या प्रमुखांनी दिल्या मुलाखतीयशोदा रवींद्र आवळे, जयश्री सचिन चव्हाण, सचिन चव्हाण, रियाज सुभेदार, उदय पोवार, ईश्वर परमार, वृषाली दुर्वास कदम, पद्मजा भुर्के, माणिक मंडलिक, प्रवीण सोनवणे, भूपाल शेटे, शमा मुल्ला, विनायक फाळके, अमर समर्थ, विजय सूर्यवंशी, शिवाजी कवाळे, आश्विनी अनिल कदम, संजय मोहिते, सुरेश ढोणुक्षे, पद्मावती काकासाहेब पाटील, उत्तम शेटके, शोभा कवाळे, प्रवीण केसरकर, दुर्वास कदम, मधुकर रामाणे, वनिता देठे, प्रतीक्षा पाटील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.