Kolhapur Election : जिल्ह्यातील सात नगरपालिकांत ‘हात’ गायब, स्थानिक आघाड्यांचा परिणाम

Congress misses presence: गरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकीत स्थानिक पातळीवर झालेल्या आघाड्यांमुळे सात नगरपालिकेत काँग्रेसचे ‘हात’ चिन्ह दिसणार नाही. कागलमध्ये नगराध्यक्षांसह नगरसेवक पदाच्या एका जागेसाठी काँग्रेसच्या चिन्हावर उमेदवारांचे अर्ज आहेत; पण त्यांचेही अजून ‘तळ्यात-मळ्यात’ आहे.
(संकलन - निवास चौगले)सकाळ वृत्तसेवा
