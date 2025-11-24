Kolhapur Election : जिल्ह्यातील सात नगरपालिकांत ‘हात’ गायब, स्थानिक आघाड्यांचा परिणाम

कोल्हापूर: नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकीत स्थानिक पातळीवर झालेल्या आघाड्यांमुळे सात नगरपालिकेत काँग्रेसचे ‘हात’ चिन्ह दिसणार नाही. कागलमध्ये नगराध्यक्षांसह नगरसेवक पदाच्या एका जागेसाठी काँग्रेसच्या चिन्हावर उमेदवारांचे अर्ज आहेत; पण त्यांचेही अजून ‘तळ्यात-मळ्यात’ आहे..दरम्यान, कुरुंदवाड, आजरा, हातकणंगले व हुपरी नगरपालिकेत मात्र काँग्रेसचे उमेदवार चिन्हावर आहेत. कुरुंदवाड, हुपरी, हातकणंगलेत नगराध्यक्षांसह १९ नगरसेवक ‘हात’ चिन्हावर आहेत. आजऱ्यात नगराध्यक्ष पदासह १२ उमेदवार काँग्रेसच्या चिन्हावर रिंगणात आहेत. .Kolhapur Election : कोल्हापुरातही आम्हीच येणार, मुंबई महापालिकेबाबत...; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?.मुरगूड, पेठवडगाव, शिरोळ, गडहिंग्लज, पन्हाळा, चंदगड, जयसिंगपूर नगरपालिकेत काँग्रेसने अन्य पक्षांशी आघाडी केल्याने तिथेही पक्षाचे चिन्ह दिसणार नाही. जयसिंगपूरमध्ये काँग्रेसने भाजप-स्वाभिमानीशी आघाडी केल्याने तिथे पक्षाचे चिन्ह नाही. गडहिंग्लजमध्ये काँग्रेसला मानणाऱ्या कुराडे गटाने जनसुराज्य-जनता दल-भाजपशी आघाडी केली आहे. .तिथे काँग्रेसचे उमेदवार ‘जनसुराज्य’च्या चिन्हावर आहेत. पेठवडगाव नगरपालिकेच्या इतिहासात पक्षीय पातळीवर कधी निवडणूक झालेली नाही. त्यामुळे तिथे काँग्रेसला मानणाऱ्या यादव गटाने स्वतंत्र आघाडी केली आहे. पन्हाळ्यातही काँग्रेस समर्थक भोसले गट ‘जनसुराज्य’सोबत आघाडीत आहे. .Kolhapur Election: साम-दाम-दंड-भेदाचा फॉर्म्युला जोरात; कोल्हापूरच्या बारा नगरपालिकांत उमेदवारांच्या जोरदार चकमकी रंगणार!.आजरा नगरपंचायतीत काँग्रेस व राष्ट्रवादी शरद पक्षाची आघाडी आहे, तिथे नगराध्यक्षांसह १२ जण पक्षाच्या चिन्हावर रिंगणात आहेत. शिरोळ नगरपालिकेतही काँग्रेसने शिवशाहू आघाडी व स्वाभिमानी पक्षाशी आघाडी केली आहे. परिणामी या नगरपालिकेत काँग्रेसच्या उमेदवारांना आघाडीच्या चिन्हावर लढावे लागणार आहे. .हुपरीत काँग्रेसचा नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार नाही, तथापि नगरसेवक पदाचे आठ उमेदवार पक्षाच्या चिन्हावर रिंगणात आहेत. चंदगडमध्ये काँग्रेसने दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीत समावेश होण्याचा निर्णय घेतला; पण पक्षाच्या चिन्हावर इथेही उमेदवार नाही. मलकापूर, मुरगूडमध्ये काँग्रेसचा एकही उमेदवार नाही..येथे काँग्रेस स्वबळावर...कुरुंदवाड, हातकणंगले, आजरा, हुपरी (१२ उमेदवार).या ठिकाणी काँग्रेस नाहीमुरगूड, मलकापूर, पेठवडगाव, जयसिंगपूर (भाजपसोबत आघाडी), शिरोळ (शिवशाहू-स्वाभिमानीसोबत), गडहिंग्लज, पन्हाळा, चंदगड (दोन्ही राष्ट्रवादीसोबत).कागलमध्ये तिढाकागलमध्ये नगराध्यक्ष पदासाठी एक व नगरसेवक पदासाठी एक असे पक्षाचे दोन उमेदवार आहेत; पण त्यांची भूमिका ‘तळ्यात-मळ्यात’ अशी आहे. एक-दोन दिवसांत ते कोणाला पाठिंबा देणार, याचा निर्णय होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.