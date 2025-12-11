Kolhapur CPR Corruption : सीपीआरमधील वैद्यकीय बिलांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या लाचांची गंभीर चौकट उघड; ठाकरे गटाची स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याची ठाम मागणी

कोल्हापूर : सीपीआरमध्ये वैद्यकीय बिले मंजूर करण्यासाठी लाच म्हणून पैसे घेतले जातात. यामध्ये जिल्हा शल्यचिकित्सकांपासून ते शिपायापर्यंत सर्वांचा सहभाग असल्याचे दिसून येते. हा मोठा भ्रष्टाचार असून, याची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी. .यातील दोषींना कठोर शिक्षा करा, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाचे उपनेते संजय पवार, सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे यांनी केली असून, याचे निवेदन त्यांनी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना दिले..Kolhapur CPR Scam : सीपीआरमध्ये शिवसेनेचे स्टिंग ऑपरेशन; उघड झाले वैद्यकीय बिलांच्या लाखो रुपयांच्या व्यवहारांचे गुप्त हिशेब.शिवसेनेने केलेल्या पाहणीमध्ये बेकायदेशीर फाईल क्रमांक ३ दिली. ही ‘हिशेबाची फाईल’ आहे. ही फाईल आम्ही जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रशांत वाडीकर यांना सील करायला लावली आहे. या फाईलच्या चौकशीसाठी तीन सदस्य असणारी समिती नेमावी. .या समितीमध्ये निवासी उपजिल्हाधिकारी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक, जिल्हा सरकारी वकील यांचा समावेश असावा. आर्थिक गुन्हे अन्वेषणमध्ये याचा गुन्हा दाखल करून पोलिस उपाधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी याचा तपास करावा..Kolhapur CPR Hospital : सीपीआरमधील ‘गुप्त डायरी’ उघडकीस; वैद्यकीय बिलांच्या देवाणघेवाणींनी आरोग्य विभागात खळबळ उडाली.हे सर्व गैरव्यवहार तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुप्रिया देशमुख यांच्या कालावधीत झाले आहेत. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडून त्यांची चौकशी करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. .निवेदन देण्यासाठी गेलेल्या शिष्टमंडळात विराज पाटील, मंजित माने यांच्यासह कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांचा समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.