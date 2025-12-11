कोल्हापूर

Kolhapur CPR Corruption : सीपीआरमधील वैद्यकीय बिलांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या लाचांची गंभीर चौकट उघड; ठाकरे गटाची स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याची ठाम मागणी

Medical Bill Corruption : जिल्हा शल्यचिकित्सकांपासून शिपायापर्यंत सर्वांचा सहभाग असल्याचा दावा करत शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने अनियमित वैद्यकीय बिल मंजुरीचे पुरावे जिल्हाधिकाऱ्यांना दाखवत आर्थिक गुन्हे शाखेकडे गुन्हा दाखल करुन त्याची चौकशी व्हावी अशी मागणी केली आहे.
कोल्हापूर : सीपीआरमध्ये वैद्यकीय बिले मंजूर करण्यासाठी लाच म्हणून पैसे घेतले जातात. यामध्ये जिल्हा शल्यचिकित्सकांपासून ते शिपायापर्यंत सर्वांचा सहभाग असल्‍याचे दिसून येते. हा मोठा भ्रष्टाचार असून, याची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी.

