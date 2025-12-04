कोल्हापूर

Kolhapur CPR : सीपीआरचा जळीत वॉर्ड कोंडवाड्यासदृश; निधी असूनही नवा अत्याधुनिक उपचारकक्ष अद्याप उभारणीच्या प्रतीक्षेत छळछावणी!

Delay in Constructing New Ward : सीपीआरमधील जळीत उपचार वॉर्ड सध्या अक्षरशः कोंडवाड्यासारखा झाला आहे. गंभीर जखमींना स्वच्छ, हवेशीर आणि निर्जंतुक वातावरणाची गरज असताना हा वॉर्ड वर्षानुवर्षे नूतनीकरणाशिवाय तसाच वापरात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : सीपीआरमधील जळीत जखमींवरील उपचार वॉर्डला कोंडवाड्यासदृश अवकळा आली आहे. प्रत्यक्षात अतिउच्च दर्जाचे निर्जंतुक वॉर्ड नव्याने कार्यान्वित करण्याची गरज होती. त्यासाठी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी निधीसह मंजुरीदेखील आणली.

