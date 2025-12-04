Kolhapur CPR : सीपीआरचा जळीत वॉर्ड कोंडवाड्यासदृश; निधी असूनही नवा अत्याधुनिक उपचारकक्ष अद्याप उभारणीच्या प्रतीक्षेत छळछावणी!

कोल्हापूर : सीपीआरमधील जळीत जखमींवरील उपचार वॉर्डला कोंडवाड्यासदृश अवकळा आली आहे. प्रत्यक्षात अतिउच्च दर्जाचे निर्जंतुक वॉर्ड नव्याने कार्यान्वित करण्याची गरज होती. त्यासाठी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी निधीसह मंजुरीदेखील आणली. .मात्र, तत्कालीन वैद्यकीय प्रशासनाने नवा वॉर्ड उभारण्याबाबत चालढकल केल्याने जळीत उपचार कक्ष जखमींसाठी छळछावणीसारखा ठरत आहे. जिल्ह्यात जळीत दुर्घटना घडली की, भाजलेल्या गंभीर, अतिगंभीर जखमींना उपचारासाठी सीपीआरमध्ये आणले जाते. .Kolhapur CPR Scam : सीपीआरमधील ‘कमिशन कनेक्शन’ उघड; स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडच्या लढ्यामुळे रुग्णांचे पैसे परत.अशा जखमा गंभीर स्वरूपाच्या असल्याने सुरुवातीस रुग्णाला अपघात विभागात दाखल केले जाते. येथे प्रथमोपचारानंतर त्याला जळीत उपचार वॉर्डात हलवले जाते. हा वॉर्ड स्वच्छ असला व पंखा आणि शौचालयाची सुविधा असली, तरी खाटा कमी आहेत. त्यांचे अंतर अत्यंत जवळ आहे. .खेळत्या हवेची सोय नाही आणि वर्षानुवर्षे याच जागेत उपचार सुरू असल्याने वॉर्ड जुनाट बनला आहे. त्यामुळे या ठिकाणी उपचार घेणाऱ्या जखमींना एकमेकांच्या वेदनादायक आरोळ्या ऐकत भीतीदायक वातावरणात उपचार घ्यावे लागतात. अशी परिस्थिती वर्षानुवर्षे कायम आहे..Kolhapur CPR Hospital Dispute : सीपीआरमध्ये डॉक्टर विरुद्ध महिला वकील! ‘ना हरकत’ दाखल्याच्या विलंबावरून रुग्णालयात चांगलाच गोंधळ.या वॉर्डाचे नूतनीकरण करून सीपीआर आवारातील अन्य इमारतींत स्वतंत्र, प्रशस्त, आधुनिक उपचारकक्ष उभारण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला होता. बेडसंख्या वाढवणे, उपचारासाठी आवश्यक साधनसामग्री उपलब्ध करणे आणि प्रभावी निर्जंतुकीकरण कक्ष उभारणे, तसेच गरजेनुसार मॉड्युलर ओटीप्रमाणे वॉर्ड उभारण्याच्या आराखड्याला मंत्री मुश्रीफ यांनी मंजुरी आणली होती. .त्यानंतर तत्कालीन अधिष्ठात्यांच्या अखत्यारीत हा प्रकल्प राबवला जाणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न घडल्याने सीपीआर प्रशासनही मौन बाळगत असल्याचे स्पष्ट झाले. नव्या अधिष्ठात्यांपर्यंत हा विषय पोहोचलेलाही नाही. त्यामुळे जळीत रुग्णांवर उपचार अद्यापही छळछावणीसदृश वातावरणातच सुरू आहेत..दरम्यान, याबाबत राजर्षी शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्टाता डॉ. सदानंद भिसे यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते कार्यालयीन बैठकीत असल्याने बोलणे होऊ शकले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.