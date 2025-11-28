Kolhapur CPR Hospital Dispute : सीपीआरमध्ये डॉक्टर विरुद्ध महिला वकील! ‘ना हरकत’ दाखल्याच्या विलंबावरून रुग्णालयात चांगलाच गोंधळ

कोल्हापूर : महिला वैद्यकीय तपासणी केंद्राच्या मंजुरीसाठी आवश्यक कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ होत असल्याच्या मुद्द्यावरून सीपीआर रुग्णालयातील एक डॉक्टर आणि विशेष समितीतील एक महिला वकील यांच्यात जोरदार वाद झाला..हा वाद पोलिस ठाण्यापासून ते वैद्यकीय उपसंचालक कार्यालयापर्यंत पोहोचला असून, शासकीय व्यवस्थेतील दोन उच्चशिक्षित व्यक्तींतील हा प्रश्न मिटवण्यासाठी वरिष्ठांकडून फारसे प्रयत्न झाले नाहीत, याची चर्चा सीपीआर वर्तुळात सुरू आहे..Kolhapur News : ‘मतदारांची नावं गायब, पती-पत्नी वेगवेगळ्या प्रभागात!’ सतेज पाटीलांची संतप्त प्रतिक्रिया; कोल्हापूरात राजकीय तापमान वाढले.सीपीआर रुग्णालयातील एका डॉक्टरांच्या मुलीचे महिला वैद्यकीय तपासणी केंद्र जयसिंगपूर परिसरात सुरू होणार आहे. या केंद्रासाठी वैद्यकीय उपसंचालक कार्यालयाची मान्यता आवश्यक असून, त्याअंतर्गत जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या अखत्यारीतील विशेष समितीकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. .समितीकडून हा दाखला देण्यास विलंब होत असल्याने संबंधित डॉक्टरांनी समितीतील महिला वकिलांना जाब विचारला. यावरून झालेली वादावादी चांगलीच चिघळली..Kolhapur News : सर्किट बेंच, तीर्थक्षेत्र आराखडे, नवी कार्यालये… काही कामे वेगात; पण आयटी पार्क, हद्दवाढ, क्रीडा संकुलाचा पत्ता नाही!.महिला वकिलांनी, ही बाब सीपीआर प्रशासनाकडे लेखी दिली असून, प्रकरण चौकशीसाठी ‘विशाखा समिती’कडे सोपवण्यात आले आहे. .या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी सीपीआरमधील एका वरिष्ठ महिला डॉक्टर्सकडून सुरू आहे, असे सांगितले..दरम्यान, डॉक्टरांनी अवमानकारक शब्द वापरल्याचा दावा करत संबंधित वकील महिलेने पोलिस ठाण्यातही धाव घेतली. मात्र, काही तांत्रिक कारणास्तव औपचारिक तक्रार नोंदवली गेली नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.