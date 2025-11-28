कोल्हापूर

Kolhapur CPR Hospital Dispute : सीपीआरमध्ये डॉक्टर विरुद्ध महिला वकील! ‘ना हरकत’ दाखल्याच्या विलंबावरून रुग्णालयात चांगलाच गोंधळ

Women's Medical Examination Center : महिला वैद्यकीय तपासणी केंद्राच्या मंजुरीसाठी आवश्यक कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ होत असल्याच्या मुद्द्यावरून सीपीआर रुग्णालयातील एक डॉक्टर आणि विशेष समितीतील एक महिला वकील यांच्यात जोरदार वाद झाला.
