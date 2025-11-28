कोल्हापूर

Kolhapur CPR : सीपीआरमध्ये बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र रॅकेटचा भंडाफोड! डॉक्टर-कर्मचाऱ्यांच्या मतांची चौकशी अहवाल

Sanjay Pawar Alleges : ‘सीपीआर रुग्णालयात बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवून देणारे रॅकेट सुरू आहे. येथील कर्मचारी, डॉक्टर यांना पैसे देऊन खोटे दिव्यांग प्रमाणपत्र घेऊन शासकीय नोकरी मिळवणारे अनेक जण आहेत.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
