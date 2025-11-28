Kolhapur CPR : सीपीआरमध्ये बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र रॅकेटचा भंडाफोड! डॉक्टर-कर्मचाऱ्यांच्या मतांची चौकशी अहवाल

कोल्हापूर : ‘सीपीआर रुग्णालयात बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवून देणारे रॅकेट सुरू आहे. येथील कर्मचारी, डॉक्टर यांना पैसे देऊन खोटे दिव्यांग प्रमाणपत्र घेऊन शासकीय नोकरी मिळवणारे अनेक जण आहेत. .तसेच काही शिक्षकांनीही असेच बोगस प्रमाणपत्र मिळवले आहे. चौकशी समितीच्या अहवालातून ही माहिती पुढे आली असून, अद्याप यातील दोषींवर कारवाई केली गेली नाही. यातील दोषी डॉक्टर, कर्मचारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांना सेवेतून बडतर्फ करावे,’ अशी मागणी शिवसेना (ठाकरे गट) नेते संजय पवार यांनी केला. आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते..Kolhapur News: तपासणी न करताच दिला दिव्यांग दाखला, सीपीआरमध्ये धक्कादायक प्रकार.पवार म्हणाले, ‘सीपीआरमध्ये दोन व्यक्तींनी दिव्यांग नसतानाही पैसे देऊन दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवल्याची माहिती पुढे आली. याचा पाठपुरावा केल्यावर अंतर्गत चौकशी समितीच्या अहवलातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. या रुग्णांना सीपीआरमध्ये तपासलेले नाही..त्यांच्या डिश्चार्ज सर्टिफिकीटमध्येही तफावत सापडली आहे. तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सकांना या प्रकरणाची कल्पना होती. चौकशी अहवालात या प्रकरणात दोन डॉक्टरांना समज दिल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. .Kolhapur New: महापालिका राजकारणात पुन्हा ‘अर्थकारभार’चे सावट; लाखमोलाचे ॲडव्हान्स देऊन राखीव उमेदवारांची नवी खेळी.दिव्यांगांना प्रमाणपत्र देताना नियमानुसार जी प्रक्रिया पार पडली पाहिजे होती, तीदेखील पार पाडली जात नाही. त्यामुळे दिव्यांग प्रकरणात मोठे रॅकेट असल्याची दाट शक्यता आहे. चौकशी समितीच्या अहवालात नमूद असलेल्या डॉक्टरांवर सीपीआर अधिष्ठातांनी कठोर कारवाई केली पाहिजे. तसेच मेडिकल कौन्सिलकडे तक्रार करून त्यांचा वैद्यकीय परवाना रद्द करावा.’.मानवता एकालाच का? ‘ज्या व्यक्तीला सीपीआरमधून दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यात आले, ते मानवतेच्या दृष्टिकोनातून दिले, असे खुलाशामध्ये म्हटले आहे. मग तेथील डॉक्टरांना एकाच व्यक्तीच्या बाबतीत मानवता का दिसली?’ असा सवाल पवार यांनी उपस्थित केला..मंत्री आबिटकर, मुश्रीफांनी लक्ष घालावेपवार म्हणाले, ‘राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ दोघेही कोल्हापूरचे आहेत. आरोग्य विभागातील भ्रष्टाचार दाखवा आपण कारवाई करतो, असे आबिटकर म्हणाले होते. आता त्यांच्यासमोर ही प्रकरणे ठेवली आहेत. दोन्ही मंत्र्यांनी याचे गांभीर्य ओळखून दोषींवर कारवाई करावी.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.