Kolhapur CPR : दोन हजारांत एमआरआय, ३५० रुपयांत सीटीस्कॅन; सीपीआरमधील सुविधेमुळे रुग्णांचा खर्च आणि वेळ वाचला

Affordable MRI and CT Scan Services : कमी दरात आणि एकाच छताखाली तपासणी व उपचार उपलब्ध झाल्याने गरीब व मध्यमवर्गीय रुग्णांना मोठा आधार
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : सीपीआरमध्ये नव्याने सुरू झालेल्या एमआरआय व सीटीस्कॅन चाचण्यांचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतला जात आहे. महिन्यात २१७ रुग्णांनी एमआरआय आणि १२८ रुग्णांनी सिटीस्कॅन करून घेतले.

