Kolhapur CPR Hospital : सीपीआरमधील ‘गुप्त डायरी’ उघडकीस; वैद्यकीय बिलांच्या देवाणघेवाणींनी आरोग्य विभागात खळबळ उडाली

कोल्हापूर : सीपीआरमधील जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयात वैद्यकीय बिले मंजुरी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिलेल्या रकमेच्या नोंदी असलेली डायरी सापडली आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली असून, दोन कर्मचाऱ्यांमधील वाद, तसेच यादीत असलेली वरिष्ठांची नावे यामुळे आरोग्य विभागात मोठी चर्चा रंगली आहे. .या प्रकरणाशी संबंधित अनेक घटकांचे जबाब होणार असल्याने काहींचे धाबे दणाणले आहेत. शिवसेनेचे पदाधिकारी निवेदन देण्यासाठी कार्यालयात आले असताना, वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नावाने दिलेल्या रकमेच्या नोंदी असलेली ही डायरी आंदोलनादरम्यान मिळाली. .Kolhapur CPR Scam : सीपीआरमध्ये शिवसेनेचे स्टिंग ऑपरेशन; उघड झाले वैद्यकीय बिलांच्या लाखो रुपयांच्या व्यवहारांचे गुप्त हिशेब.ही रक्कम कोणाला आणि कोणत्या कारणासाठी दिली, याबद्दल संशय निर्माण झाला आहे. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी या प्रकाराची दखल घेत सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. .मागील वर्षी शल्यचिकित्सक पदावर महिला वैद्यकीय अधिकारी होत्या. त्यांच्या नावाचाही उल्लेख डायरीत आहे. त्याच काळात त्यांनी एका चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याला नियमबाह्यपणे जबाबदारीच्या पदावर नियुक्त केले होते. यामुळे दुसरे कर्मचारी नाराज झाले आणि कार्यालयात अंतर्गत धुसफूस वाढली. .Kolhapur CPR scam : अधिकृत बंद, अनधिकृत सुरूच!’ सीपीआरमधील ५–६% वसुलीचा पर्दाफाश; स्टिंग ऑपरेशनने दाखवले भ्रष्टाचाराचे रजिस्टर.त्या महिला वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नंतर बदली झाली. त्यांच्या जागी आलेल्या नवीन शल्यचिकित्सकांनी पूर्वी नियमबाह्य जबाबदारी दिलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजात बदल केले. ज्यांच्याविषयी तक्रारी होत्या त्यांच्याकडील जबाबदाऱ्याही बदलल्या. यानंतर अंतर्गत वाद अधिकच चिघळला आणि अखेर हा प्रकार उघडकीस आला..वैद्यकीय बिलांच्या मंजुरीसाठी ज्यांची अडवणूक होत होती, तसेच ज्यांनी तक्रारी केल्या होत्या त्यांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष झाल्याची माहितीही समिती तपासत आहे. काही तक्रारींमध्ये विशिष्ट नावांचा उल्लेख असून, त्या तक्रारींवर पुढील कारवाई झालेली नव्हती..सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयामार्फत ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालये नियंत्रणात ठेवली जातात. विविध दाखले देणे आणि वैद्यकीय बिलांची मंजुरी देताना अनेकांची अडवणूक केली जाते, तसेच आर्थिक देवाणघेवाणीच्या तक्रारी शिवसेनेकडे पोहोचल्या होत्या. शिवसेनेचे शिष्टमंडळ निवेदन देण्यासाठी आले असता झालेल्या चर्चेत ही डायरी मिळाल्याने मोठ्या संशयाचा उलगडा झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.