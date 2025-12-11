कोल्हापूर

Kolhapur CPR Hospital : सीपीआरमधील ‘गुप्त डायरी’ उघडकीस; वैद्यकीय बिलांच्या देवाणघेवाणींनी आरोग्य विभागात खळबळ उडाली

Secret Diary Found in CPR Sparks : सीपीआर शल्यचिकित्सक कार्यालयात सापडलेल्या ‘गुप्त डायरी’तील वैद्यकीय बिल मंजुरी आणि वरिष्ठांना दिलेल्या संशयास्पद रकमेच्या नोंदींमुळे आरोग्य विभागात प्रचंड खळबळ उडाली.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : सीपीआरमधील जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयात वैद्यकीय बिले मंजुरी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिलेल्या रकमेच्या नोंदी असलेली डायरी सापडली आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली असून, दोन कर्मचाऱ्यांमधील वाद, तसेच यादीत असलेली वरिष्ठांची नावे यामुळे आरोग्य विभागात मोठी चर्चा रंगली आहे.

