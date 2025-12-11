कोल्हापूर

Kolhapur Accident : सायबर चौकात रोजचाच मृत्यूचा खेळ; झाडाआड गेलेला सिग्नल, बेशिस्त पार्किंग आणि भरधाव वाहनांमुळे नागरिकांच्या जीविताला वाढता धोका

Raises Safety Alarm : भरधाव वेग, झाडाआड गेलेला सिग्नल, रिक्षा थांब्याजवळील बेशिस्त पार्किंग आणि विरुद्ध दिशेने येणारी वाहने सायबर चौकात रोजचा मृत्यूचा खेळ सुरूच; नागरिकांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्या वाहतूक गोंधळावर नियंत्रणाची तातडीची मागणी.
कोल्हापूर : भरधाव ट्रक चालकाने सहा वाहनांना फरफटत नेल्याची घटना मंगळवारी सायंकाळी सायबर चौकात घडली. अपघाताच्या निमित्ताने गतवर्षी अनियंत्रित मोटारीने अनेक वाहनांना उडविलेल्या भीषण अपघाताची आठवण अनेकांना झाली.

