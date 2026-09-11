Dahi Handi Govinda Death : दहीहंडीचा कार्यक्रम आटोपून परतताना शिरोळमधील २८ वर्षीय गोविंदाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू, शेवटचा फोटो बाळूमामांसोबतचा

Govinda Died Of Heart Attack : दहीहंडीचा कार्यक्रम आटोपून गावाकडे परतत असताना २८ वर्षीय गोविंदाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. अनिकेत रजनीकांत निकम असे मृत गोविंदाचे नाव आहे. या घटनेमुळे शिरोळमध्ये हळहळ व्यक्त होत असून, हनुमान तालीम मंडळाच्या गोविंदा पथकातील सहकाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे..शिरोळ येथील हनुमान तालीम मंडळाचे गोविंदा पथक दहीहंडी फोडण्यासाठी सरवडे येथे गेले होते. या ठिकाणी पथकाने सलामी दिली. आजरा येथील गोविंदा पथकाने दहीहंडी फोडली. कार्यक्रम आटोपल्यानंतर रात्री सुमारे अकराच्या सुमारास हे पथक वाहनातून गावाकडे परतत होते..परतीच्या प्रवासात अनिकेत याला अचानक अस्वस्थ वाटू लागले. त्याला स्थानिक रुग्णालयात दाखल करून प्राथमिक उपचार करण्यात आले. त्यानंतर पथक गावाकडे परतत असताना वाहनातच अनिकेत याला पुन्हा त्रास जाणवला. त्यातच त्याला हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला..Kolhapur Infrastructure: टोपचा उड्डाणपूल अडकला ठेकेदारांच्या वादात; सहापदरी कामाकडे महामार्ग प्राधिकरणाचे दुर्लक्ष; नव्या निविदेमुळे काम आणखी लांबणार.अनिकेतची घरची परिस्थिती बेताची असून, त्याचे वडील मोलमजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. अनिकेत अविवाहित होता. त्याच्या अकाली मृत्यूमुळे कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, हनुमान तालीम मंडळातील त्याच्या सहकाऱ्यांनाही मोठा धक्का बसला आहे. यावेळी बाळूमामा यांच्यासोबतचा त्याचा शेवटचा फोटो असल्याची माहिती सहकाऱ्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.