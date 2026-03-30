Dattatray Bharane : 'भोंदूबाबा-महाराज हे सगळं झूट, पोरांनो त्यांच्या नादाला अजिबात लागू नका'; कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचा सल्ला

कोल्हापूर : 'भोंदूबाबा, महाराज हे सगळे झूट आहे. पोरांनो, त्यांच्या नादाला आजिबात लागू नका. ती सगळी फसवाफसवी आहे. आपल्या घरात आई-वडील असताना दुसरा देव कशाला शोधायला जायचे, त्यांचीच पूजा करा,' असा सल्ला राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे (Dattatray Bharane) यांनी दिला. .राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय कृषी महाविद्यालयातील विविध इमारतींचे त्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. कृषिमंत्री भरणे यांनी कृषी उत्पादने विक्री केंद्र, हायड्रोपोनिक्स प्रकल्प, शेतकरी कौशल्य विकास केंद्र, अतिथीगृह इमारत, विद्यार्थिनी वसतिगृह यांचे उद्घाटन केले. यावेळी कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे यांनी राहुरी विद्यापीठ आणि संलग्न महाविद्यालयांतून विकसित होत असलेल्या आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा आढावा घेतला. प्रास्ताविक अधिष्ठाता डॉ. साताप्पा खरबडे यांनी केले..कृषिमंत्री भारणे म्हणाले, 'विद्यार्थ्यांनी आनंद द्यावा आणि आनंद वाटावा. जिद्द, चिकाटी, परिश्रम यातून आपल्या पालकांचे स्वप्न पूर्ण करावे. कृषी पदवीधर हे देशाच्या कृषी संशोधनाला दिशा देणारे आहेत. सध्या वृत्तवाहिन्यांवर भोंदू बाबांचे पाहता आहात. भोंदूबाबांचे प्रकरण काय आहे, हे मलासुद्धा माहिती नव्हते. मी खरे सांगतो मी कधी बाबा, महाराज यांच्याकडे जात नाही; पण कार्यकर्ते म्हणाले, चला तर आम्ही तेवढ्यापुरते जातो. मी अजित पवारांचा कार्यकर्ता आहे. महाराज, बाबा यांच्याकडे कधी गेलो नाही.'.सूत्रसंचालन डॉ. आनंद चवाई यांनी केले. आभार सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. शैलेंद्र कांबळे यांनी मानले. यावेळी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे उपाध्यक्ष तुषार पवार, कार्यकारी परिषद सदस्य दत्तात्रय उगले, विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. गोरक्ष ससाने, संशोधन संचालक डॉ. प्रशांत बोडके, विद्यापीठ अभियंता मिलिंद ढोके, सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. इंदिरा घोनमोडे, सहयोगी संशोधन संचालक डॉ. सुनील कराडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर, 'गोकुळ'चे संचालक अरुण डोंगळे, कृषी सहसंचालक बसवराज मास्तोळी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगरे, नगरसेवक आदिल फरास, सुनील कराडे यांच्यासह शेतकरी, विद्यार्थी आणि नागरिक उपस्थित होते..'या' शेतकऱ्यांचा सन्मानअत्याधुनिक पद्धतीने व नैसर्गिक शेती करून अधिक उत्पादन घेणाऱ्या सात शेतकऱ्यांचा यावेळी गौरव करण्यात आला. यामध्ये रुक्मांगत गुंड (सोलापूर), अनिल बावळेकर (महाबळेश्वर), संजय तिरवडे (राधानगरी), प्रशांत पाटील (पलूस), सर्जेराव पाटील (किसरूळ, पन्हाळा), श्रीनाथ नवलगुंडी (माद्याळ, गडहिंग्लज), दीपक पाटील (कऱ्हाड), सचिन पाटील (वडणगे, करवीर) यांचा समावेश होता..मुलांच्या वसतिगृहाला आठ दिवसांत मंजुरी'कृषी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या वसतिगृहाला पुढील आठ दिवसांत मंजुरी देतो,' असे कृषिमंत्री भारणे यांनी यावेळी सांगितले.