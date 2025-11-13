कोल्हापूर

Kolhapur Factory: शिवाजी पाटील यांच्या मध्यस्थीने संपावरचा पडदा कामगारांच्या सर्व मागण्या मान्य; ‘दौलत-अथर्व’ पुन्हा गती घेणार!

Factory works: आमदार शिवाजी पाटील यांच्या मध्यस्थीने प्रशासन आणि कामगार संघटना यांच्यात तोडगा निघाला; मागण्या मान्य झाल्याने उद्यापासून कामकाज सुरु होणार.
Kolhapur Factory

Kolhapur Factory

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चंदगड: हलकर्णी (ता. चंदगड) येथील दौलत-अथर्व साखर कारखाना प्रशासन आणि कामगारांच्या वादावर आमदार शिवाजी पाटील यांच्या मध्यस्थीने यशस्वी तोडगा काढण्यात आला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
workers
administration
Sugar Factory
sugar mill season

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com