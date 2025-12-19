कोल्हापूर

Ichalkaranji Market : डिसेंबरमध्ये कांदा अश्रूंनी नाही, दरवाढीने डोळे पाणावतोय; आवक घटली, बाजार तापला

Onion Price Surge : कांद्याची आवक घटल्याने बाजार समितीत दर दुपटीने वाढले, ग्राहकांच्या खिशावर थेट परिणाम, निवडणुका, नाताळ, थर्टी फर्स्ट आणि नववर्ष सणांमुळे भाजीपाला व फुलांच्या बाजारात मागणीचा भडका; देशी संत्री, स्ट्रॉबेरीसारख्या हंगामी फळांची आवक घटली; परदेशी फळांची मात्र भरपूर आवक
Onion Price Surge

Onion Price Surge

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

इचलकरंजी : ऐन डिसेंबर महिन्यात बाजार समितीत कांद्याची आवक थांबल्याने दर झपाट्याने वाढले आहेत. सध्या कांद्याच्या प्रतिकिलो दरात दुपटीने वाढ झाल्याचे चित्र बाजारात आहे. त्यामुळे वाढत्या दरावर थेट परिणाम होत आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
onion
Ichalkaranji
Price
Market Agitation
rates hike

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com