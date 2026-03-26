Deepak Dalvi : सीमा आंदोलनाला मोठा धक्का; दीपक दळवींच्या निधनानंतर सर्वपक्षीय श्रद्धांजली सभा

कोल्हापूर : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषकांच्या हक्कांसाठी दीर्घकाळ लढा देणारे महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते दीपक दळवी यांच्या निधनामुळे सीमा आंदोलनात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी सीमा लढा अधिक जोमाने पुढे नेणे आवश्यक असून, कोल्हापुरातून ही चळवळ नव्याने बळकट करूया, त्यासाठी सर्वांचा सहभाग हीच दळवी यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल, असे मत शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे यांनी व्यक्त केले..बेळगाव येथे नुकतेच दळवी यांचे निधन झाले. त्यानिमित्त शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यालयात सर्वपक्षीय शोकसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी देवणे बोलत होते. देवणे म्हणाले, 'ज्येष्ठ नेते डॉ. प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या सीमा लढ्यात दळवी सुरुवातीपासून सक्रिय होते. .कर्नाटकातील सीमा भागात राहणाऱ्या मराठी बांधवांवर कन्नड भाषेची सक्ती होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. शासकीय कार्यालयात कन्नड न बोलल्यास कामात अडथळे निर्माण होतात, तसेच आंदोलने-मोर्चांमध्ये सहभाग घेतल्यास गंभीर गुन्हे दाखल होतात, अशा अन्यायाविरोधात दळवी यांनी सातत्याने आवाज उठवला.'.मराठा महासंघाचे नेते वसंत मुळीक म्हणाले, 'सीमा प्रश्नासाठी दळवी यांनी संपूर्ण आयुष्य खर्ची घातले. "रहेंगे तो महाराष्ट्र में, नहीं तो जेल में" अशी त्यांची घोषणा होती. सलग ७० वर्षे सुरू असलेला हा लढा जगात अनोखा असून, सीमा भागातील अनेक गावे या चळवळीत सहभागी झाली. या लढ्याची सुरुवात कोल्हापूरातून झाली आणि पुढे महाराष्ट्र-कर्नाटकभर ती पसरली.'.दिलीप पोवार यांनी राज्य सरकारने न्यायालयात भक्कम बाजू मांडून मराठी भाषिकांना न्याय मिळवून देणे हीच दळवी यांना खरी आदरांजली ठरेल, असे सांगितले. व्यंक्काप्पा भोसले यांनी दळवी हे सर्व मराठी भाषिकांचा ठाम आवाज होते, असे नमूद केले. महेश मछले यांनी सीमा लढ्याच्या इतिहासात त्यांचे नाव सुवर्णाक्षरांनी लिहावे लागेल, असे म्हटले..शाहीर दिलीप सावंत, रिपब्लिकन पक्षाचे भाऊसाहेब काळे, विठ्ठल कोतेकर, प्रा. मधुकर पाटील, प्रभाकर शिंदे यांनी मनोगते व्यक्त केले. वाय. ए. पाटील, पी. एन. हिरगुडे, तय्यब मोमीन, संपत्ती पाटील, रोहिणी मुळीक, पद्मजा पाटील, महेश जाधव, बबनराव शिंदे, आकाश शेलार, गोपाळ पाटील व अवधूत पाटील उपस्थित होते..'समन्वयक मंत्र्यांकडून दळवींच्या घरी भेट नाही'सीमा प्रश्नासाठी राज्य सरकारकडून समन्वयकमंत्री असलेल्या चंद्रकांत पाटील व शंभूराजे देसाई यांनी दळवी यांच्या निधनानंतर त्यांच्या घरी सांत्वनपर भेट दिली नसल्याची बाब खेदजनक असल्याची खंत विजय देवणे यांनी व्यक्त केली.