kolhapur ZP : निवडणूक जिंकण्याआधीच आर्थिक कसोटी; उमेदवारांची कसरत सुरू

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठीचे मतदान दोन दिवसांनी पुढे गेले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत गावागावांतील मनधरणी करून ठेवलेल्या गटा-तटाचा खर्च वाढत असल्याने उमेदवारांच्या नाकीनऊ आले आहे. .जेवणावळी, वाहन खर्च, प्रचार, खाणं-पिणं अशा सर्व खर्चात नियोजित रकमेपेक्षा जास्त वाढ होत आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे उमेदवारांच्या खर्चाची जबाबदारी आहे, त्यांना हात-आखडता घेण्याची विनंती करावी लागत असल्याचे चित्र प्रत्येक गटात आणि गणात दिसत आहे.- प्रतिनिधी.Kolhapur ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणुकीत उमेदवाराकडून कृषी साहित्य वाटप, भरारी पथकाची धडक कारवाई.जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मतदानाची तारीख दोन दिवसांनी पुढे ढकलण्यात आल्याने उमेदवारांसमोर नवे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. ग्रामीण भागातील निवडणुका तुलनेत कमी खर्चिक असतात, असा एक समज आहे, मात्र प्रत्यक्षात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका अत्यंत खर्चिक ठरत आहेत..गावा-गावांतील कार्यकर्त्यांची फौज, प्रचार वाहने, मेळावे, सभा, मतदारांशी संपर्क, मनधरणी आणि सामाजिक उपक्रम यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी लागतो. मतदान पुढे गेल्याने हा खर्च थांबण्याऐवजी अधिक वाढत चालला आहे..Kolhapur Politics : भाजपविरोधात राष्ट्रवादींची मोठी चाल; कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत रंगणार प्रतिष्ठेचा महासंग्राम .सध्याच्या ग्रामीण राजकारणात ‘गट-तट’ ही संकल्पना अधिक तीव्र झाली आहे. एका गावात अनेक राजकीय गट सक्रिय असल्याने उमेदवारांना प्रत्येक गटाशी जुळवून घेण्यासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे. .प्रचारासाठी ठेवलेले कार्यकर्ते, वाहनांचा इंधन खर्च, जेवणाची व्यवस्था, डिजिटल प्रचार साहित्य आणि स्थानिक कार्यक्रम यामुळे उमेदवारांचे बजेट कोलमडत आहे. कागदावर जाहीर होणाऱ्या खर्चापेक्षा प्रत्यक्षात होणारा खर्च कितीतरी पटींनी जास्त असल्याचे वास्तव आहे..मतदान पुढे गेल्याने प्रचाराचा कालावधी वाढला आहे. त्यामुळे उमेदवारांना आपल्या समर्थकांना सतत सक्रिय ठेवण्यासाठी खर्च करावा लागत आहे. ग्रामीण भागात निवडणूक ही केवळ मतदानाचा दिवस नसून, ती दीर्घकाळ चालणारी सामाजिक आणि राजकीय प्रक्रिया आहे. .प्रत्येक मतदाराला भेटणे, नाराज गटांना समजावणे, स्थानिक प्रश्नांवर आश्वासन देणे आणि विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देणे यासाठी संसाधनांची आवश्यकता असते. या वाढत्या खर्चामुळे उमेदवार अडचणीत येणार आहे. .अनेक उमेदवार वैयक्तिक संपत्ती, शेती, कर्ज किंवा समर्थकांकडून निधी उभारून निवडणूक लढवत आहेत. निवडणूक जिंकल्यास केलेल्या खर्चाचे काही वाटणार नाही. राजकीय पक्षांकडून मिळणारा अधिकृत निधी अत्यल्प असल्याने स्थानिक पातळीवरील उमेदवारांना स्वतःच निधी उभारावा लागतो. .त्यामुळे निवडणूक ही सामान्य शेतकरी, कामगार किंवा मध्यमवर्गीय कार्यकर्त्यासाठी दूरची गोष्ट बनत चालली आहे. पैसा असलेल्यांनाच राजकारणात प्रवेश मिळत असल्याचा आरोप अधिक बळावला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.