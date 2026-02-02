कोल्हापूर

kolhapur ZP : निवडणूक जिंकण्याआधीच आर्थिक कसोटी; उमेदवारांची कसरत सुरू

ZP Polls : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचे मतदान दोन दिवसांनी पुढे गेल्याने आणि प्रचाराचा कालावधी वाढल्याने उमेदवारांना निधी उभारणी करताना तारेवरची कसरत करावी लागत असून, निवडणूक खर्चाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत आहे.
Candidates and supporters during election campaigning in rural Maharashtra.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठीचे मतदान दोन दिवसांनी पुढे गेले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत गावागावांतील मनधरणी करून ठेवलेल्या गटा-तटाचा खर्च वाढत असल्याने उमेदवारांच्या नाकीनऊ आले आहे.

