Kolhapur Passengers Stuck : दिल्ली विमानतळावर इंडिगोची मोठी दिरंगाई; कोल्हापूरच्या प्रवाशांचा आक्रोश "ना माहिती, ना सेवा… चार तास विमानात बंद"

Indigo Delhi–Pune Flight Delay : दिल्ली–पुणे इंडिगो उड्डाणाची वेळ सकाळी १० वाजता असूनही गेट बदल, प्रवेशात विलंब आणि उड्डाण वेळ वारंवार बदलल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय, कोल्हापूरच्या ४० प्रवाशांसह एकूण २७५ जण विमानातच
सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : उड्डाणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पण वेळेवर उड्डाण न झालेल्या दिल्ली ते पुणे या मार्गावरील इंडिगो कंपनीच्या विमानात कोल्हापुरातील ४० प्रवासी आज चार तासांहून जास्त काळ अडकून पडले. कंपनीकडून कोणताही खुलासा झाला नाहीच.

