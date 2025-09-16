Kolhapur Dussehra : कोल्हापूरसाठी 'हा' कसला मानाचा तुरा, म्हणे राज्याचा प्रमुख महोत्सव; शाही दसऱ्यासाठी निधीच नाही

Kolhapur Festival Funding Issues : कोल्हापूर येथील शाही दसरा हा राज्याच्या प्रमुख महोत्सवाच्या यादीत समाविष्ट झाला खरा, मात्र या महोत्सवासाठी लागणाऱ्या निधीची अद्याप तरतूद झालेली नाही. तूर्तास राज्य शासनाने दोन लाखांचा निधी मंजूर केल्याची चर्चा आहे. जोपर्यंत निधी आणि दर्जेदार उपक्रम होणार नाहीत, तोपर्यंत या शाही दसऱ्याचे रूपांतर पर्यटन महोत्सवात होणार नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकारकडून दसरा महोत्सवाला किती निधी येणार, याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे कोल्हापुरातील शाही दसऱ्याचा समावेश राज्याच्या प्रमुख महोत्सवाच्या यादीत करण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने हा निर्णय घेतला. जिल्ह्यातील पर्यटनाला चालना देणे, हा या मागचा उद्देश आहे. कारण जिल्ह्यामध्ये किल्ले, तीर्थक्षेत्र, निसर्गरम्य परिसर अशी विविध पर्यटनस्थळे आहेत. शाही दसरा महोत्सवाच्या निमित्ताने देश आणि परदेशातील पर्यटक यावेत, त्यांनी जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांना भेटी द्याव्यात, त्यातून येथे पर्यटन विकास व्हावा, असे शासनाला अपेक्षित आहे. त्यासाठीच ‘शाही दसरा’ ही संधी साधण्यात आली..तत्कालीन पालकमंत्री दीपक केसरकर आणि जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी शाही दसरा महोत्सवासाठी दोन कोटींचा निधी मंजूर केला होता. मात्र, यावर्षी अद्याप निधीबाबत संदिग्धता आहे. शाही दसरा महोत्सवाला जर देशपातळीवर न्यायचे असेल तर त्यासाठी समाज माध्यमांचाही प्रभावी वापर करणे आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी पर्यटकांची संख्या अधिक असते, अशा ठिकाणी शाही दसरा महोत्सवाची प्रसिद्धी होणे आवश्यक आहे. मात्र, सध्या यादृष्टीने फारसे काही होताना दिसत नाही. त्यामुळे जर आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध झाला नाही तर केवळ शासकीय औपचारिकता एवढेच त्याचे महत्त्व राहण्याचा धोका आहे..Gokul Milk Kolhapur : ‘गोकुळ’ दूध संघातील संचालक वाढ, उत्पादकांच्या हिताचा निर्णय असल्याचे सिद्ध करावे लागणार.लोकप्रिय कार्यक्रमांची आवश्यकतादसरा महोत्सव असो की अन्य कोणताही उत्सव असो, ठरलेले तेच ते कार्यक्रम सादर केले जातात. त्यामुळे पर्यटक सोडाच पण स्थानिकांचाही फारसा प्रतिसाद या कार्यक्रमांना मिळत नाही. त्यामुळे समाजमाध्यमांवर लोकप्रिय असणारे आणि कोल्हापूरच्या परंपरेला साजेशा कार्यक्रमांचे आयोजन करणे गरजेचे आहे. पर्यटकांना आकर्षित करतील, असे उपक्रम या दरम्यान घेतले गेले तरच हा महोत्सव परराज्यातही लोकप्रिय होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.