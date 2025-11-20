Kolhapur News: हिंदू एकता आंदोलनाच्या पाठपुराव्याला यश; देवस्थान समितीमध्ये पहिल्यांदाच विशाखा समिती

कोल्हापूर: पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने पहिल्यांदाच महिलांसाठी विशाखा समितीची स्थापना केली. देवस्थान समिती कार्यालय, अंबाबाई मंदिरातील कार्यालय आणि जोतिबा देवस्थानमधील कार्यालयात ही समिती स्थापन केली आहे. हिंदू एकता आंदोलनाने यासाठी पाठपुरावा केला होता. . १९९७ मध्ये सर्व कार्यालयांमध्ये महिलांना लैंगिक छळ आणि अन्य तक्रार करण्यासाठी विशाखा समिती स्थापन करावी असे निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे प्रत्येक शासकीय आणि खासगी आस्थापनांमध्ये विशाखा समिती बनवणे बंधनकारक आहे. .Navi Mumbai News: पदपथांचा ‘राजा’ बेहाल! निवडणुकांमुळे लोकप्रतिनिधींचे अतिक्रमण; जाहिरातबाजीसाठी अतिक्रमण.मात्र, देवस्थान समितीने आजतागायत ही समिती बनवली नव्हती. हिंदू एकता आंदोलनाने अंबाबाई मंदिराची पाहणी करताना त्यांचा ही बाब लक्षात आली. यावेळी त्यांनी याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. .त्यानंतर प्रशासनाने पाठपुरावा करून ही समिती नेमली. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या कार्यालयात देवस्थान समितीच्या लेखाधिकारी अस्मिता मोटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीमध्ये ७ सदस्य असून, निवृत्त प्राचार्या डॉ. मंगला पाटील, क्रीडा शिक्षिका उमा भेंडेगिरी यांचा समावेश आहे. महादेव दिंडे हे समितीचे व्यवस्थापक आहेत..Kolhapur News: २० दिवस शासनाचा सर्व्हर बंद; रेशन दुकानातील धान्य देण्यात मोठ्या अडचणी, वितरणाचा पूर्णतः खोळंबा.अंबाबाई मंदिराची पाहणी करताना काही महिलांनी याबाबत विचारणा केली. त्यानंतर आम्ही निवेदन देऊन प्रशासनाला विशाखा समिती बनवण्याची विनंती केली. देवस्थान समितीचे अध्यक्ष, तसेच जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी तातडीने याबाबत कार्यवाही करून समिती नेमली. त्यासाठी प्रशासनाने आभार.- दीपक देसाई, शहराध्यक्ष, हिंदू एकता आंदोलन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.