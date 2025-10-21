कोल्हापूर

Devgad Hapus Mango : फळांचा राजा आला बाजारात; दिवाळीत 'देवगड' हापूसची पहिली पेटी वाशी मार्केटमध्ये दाखल

Vashi Fruit Market : फळांचा राजा आंबा लवकरच बाजारात! दिवाळीपूर्वीच देवगड हापूसची पहिली पेटी वाशी फळ बाजारात रवाना. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण.
Devgad Hapus Mango

दिवाळीत देवगड हापूसची पहिली पेटी वाशी बाजारात दाखल

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Fruit Market Devgad Hapus : वेळेआधीच यंदाच्या आंबा हंगामाचा मुहूर्त झाला आहे. तालुक्यातील पडवणे येथील एका आंबा बागायतदार शेतकऱ्‍याची सुमारे पाच डझनाची आंबा पेटी सोमवारी वाशी फळबाजारात रवाना झाली आहे. येथील खासगी आराम बसने ही पेटी फळबाजारात पाठवण्यात आली. उद्या (ता.२१) लक्ष्मीपूजनाच्या मुहुर्तावर ही पेटी फळबाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध असेल.

Loading content, please wait...
mango
Mango Fruit
mango tree
Mango Food
Devgad
Alphonso Mango
Mango Crop
Alfanso Mango
mango cultivation
Vashi
Fruit farming
devgad news
Diwali shopping experience

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com