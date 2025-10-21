Devgad Hapus Mango : फळांचा राजा आला बाजारात; दिवाळीत 'देवगड' हापूसची पहिली पेटी वाशी मार्केटमध्ये दाखल

Fruit Market Devgad Hapus : वेळेआधीच यंदाच्या आंबा हंगामाचा मुहूर्त झाला आहे. तालुक्यातील पडवणे येथील एका आंबा बागायतदार शेतकऱ्याची सुमारे पाच डझनाची आंबा पेटी सोमवारी वाशी फळबाजारात रवाना झाली आहे. येथील खासगी आराम बसने ही पेटी फळबाजारात पाठवण्यात आली. उद्या (ता.२१) लक्ष्मीपूजनाच्या मुहुर्तावर ही पेटी फळबाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध असेल..यंदा मेच्या मध्यापासूनच अवकाळी पावसाने झोड उठवल्याने तसेच अवकाळीला जोडूनच मॉन्सून सक्रिय झाल्याने आंबा हंगाम वेळेआधी गुंडाळावा लागला होता. मात्र, असे असले तरी यंदा ऑक्टोबरमध्येच देवगड हापूस वाशी फळबाजारात रवाना झाला आहे..तालुक्यातील पडवणे भागातील एका आंबा बागायतदारायांच्या कलम बागेत पावसाळ्यादरम्यान मोहोर आला होता. आलेला मोहोर पावसापासून सुरक्षित करून जोपासना करण्यात आली होती. त्याला आता चांगली फळधारणा झाली आहे. त्यातील सुमारे पाच डझन आंबे सोमवारी लाकडी पेटीमधून वाशी फळबाजारात पाठवण्यात आले..Kolhapur Politics : ‘हत्ती’, ऊसदर व्हाया जिल्हा परिषद आरक्षण, ‘गोकुळ’मध्ये नेत्यांची खुमासदार चर्चा; वसुबारस कार्यक्रमावेळी राजकीय टोलेबाजी.आंबा पेटीची विधिवत पूजा करून यंदाच्या हंगामाचा मुहूर्त करण्यात आला. ऐन दिवाळी दिवशीच मुंबईत सोमवारी हापूस आंबा पेटी रवाना झाली आहे. ऐन दिवाळीतच हापूस आंबा फळबाजारात रवाना झाल्याने तसेच लक्ष्मी पूजनाच्या दिवशीच त्याची विक्री होणार असल्याने त्याला काय भाव मिळणार, याचेही बागायतदारांमध्ये कुतूहल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.