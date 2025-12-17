Kolhapur Smoke : कधीही न घडलेली घटना: देवठाणे खाणीतून धूर, भूगर्भशास्त्रज्ञांकडून तपासणी सुरू

माजगाव : पन्हाळा तालुक्यातील देवठाणे-कसबा ठाणे रस्त्यालगतच्या डोंगर भागात अनेक वर्षांपूर्वी दगडाचे उत्खनन केलेल्या एका जुन्या खाणीतून काही दिवसांपासून गूढ धूर आणि गरम वाफामिश्रित उत्सर्जन होत आहे..या अनपेक्षित भूगर्भीय क्रियेमुळे शेतकरी आणि ग्रामस्थांमध्ये मोठे कुतूहल निर्माण झाले असून, भीतीने चिंतेचे वातावरण आहे. भूगर्भातील या हालचालींचा उलगडा करावा; अशी मागणी होत आहे. दरम्यान, भूगर्भशास्त्रज्ञांनी याठिकाणी पाहणी केली आहे. .Kolhapur Crime : एक वर्षासाठी हद्दपार असलेला गुन्हेगार पुन्हा सापडला; सडोली दुमालात रात्री करवीर पोलिसांची धडक कारवाई.दोन दिवसांत पुन्हा मशीनरीसह अधिकारी भेट देणार आहेत. देवठाणे आणि कसबा ठाणे रस्त्याच्या कडेला अनेक वर्षांपासून जुनी खाण बंद आहे. मात्र, काही दिवसापासून या खाणीच्या खोलगट झुडपातील भेगेतून सातत्याने पांढऱ्या रंगाचा धूर आणि गरम वाफा बाहेर पडत असल्याचे कृष्णात पाटील निदर्शनास आले. .भूगर्भात या नैसर्गिक क्रियेबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे ग्रामस्थ संभ्रमात आहेत. अनेक वर्षांत कधीही न घडलेली ही घटना असल्यामुळे, उत्सर्जित होणारा वायू विषारी तर नसेल ना या भीतीने ग्रामस्थांनी आणि त्यांच्या कुटुंबांनी खाणीपासून दूर राहण्यास सुरुवात केली आहे. इतकेच नाही तर, हा धूर किंवा वाफ ज्वलनशील वायूचा असेल तर स्फोट होण्याची शक्यता ग्रामस्थांमध्ये भीती आहे..संभाव्य धोका लक्षात घेता, या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन शासन स्तरावरून भूगर्भशास्त्रज्ञांच्या पथकाला घटनास्थळी पाचारण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. या तपासणीनंतरच या गूढ भूगर्भीय उत्सर्जनामागील रहस्य आणि धोक्याचे स्वरूप निश्चित होऊ शकेल. .Kolhapur Shenda Park : कोट्यवधी खर्चून लावलेली ४० हजार झाडे आगीत भस्मसात; शेंडा पार्कचा माळ पुन्हा उजाड.भागात शेती करत आहोत. मात्र, अशाप्रकारे खाणीतून धूर आल्याचे यापूर्वी कधीही पाहिले नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने भूगर्भशास्त्रज्ञांना बोलावून खाणीची तपासणी करावी आणि उत्सर्जित होणाऱ्या वायूचा उलगडा करावा.- अतुल जगताप, शेतकरी, देवठाणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.