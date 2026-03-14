Kolhapur Water Project : ‘धामणी’चे अतिरिक्त पाणी करवीर तालुक्याला द्यावे; तर, कोल्हापूरला पोलिस आयुक्तालय हवे - नरके

कोल्हापूर : ''धामणी प्रकल्पाचे अतिरिक्त पाणी करवीर तालुक्याला दिले जावे. कर्नाटकातील आलमट्टी धरणाची उंची वाढवल्यास कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक गावांना याचा फटका बसणार आहे. .त्यामुळे धरणाच्या उंची वाढवण्याला तत्काळ विरोध करावा'', अशी मागणी आमदार चंद्रदीप नरके यांनी आज विधानसभेत केली. तर, वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कोल्हापूरला पोलिस आयुक्तालय द्यावे, अशीही मागणी नरके यांनी केली. .आमदार नरके म्हणाले, 'जिल्ह्यातील धामणी प्रकल्प हा ३.८५ टीएमसी क्षमतेचा प्रकल्प आहे. प्रकल्प क्षेत्रासाठी सुमारे एक टीएमसी पाणी आवश्यक असून, उर्वरित पाणी इतर भागांसाठी उपलब्ध होऊ शकते. .करवीर तालुक्यातील पाचकटेवाडी, उपवडे आणि परिसरातील सुमारे पाच हजार हेक्टर क्षेत्र आजही सिंचनापासून वंचित आहे. पन्हाळा तालुक्यातील पनोरे येथून लिफ्ट सिंचनाद्वारे डावा आणि उजवा कालवा काढून या भागाला पाणी देता येऊ शकते. .जिल्ह्यात गांजा आणि इतर बेकायदेशीर व्यवसायामुळे तरुणाई भरकटत आहे. जिल्ह्याची लोकसंख्या सुमारे ३८ लाख असून, केवळ ३१ पोलिस ठाणे आणि सुमारे तीन हजार पोलिस कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यामुळे पोलिस आयुक्तालय घोषित करणे अावश्यक आहे.'.