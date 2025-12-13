Ichalkaranji Digital Arrest : इचलकरंजीतील सर्वात मोठी डिजिटल अरेस्ट फसवणूक; तपास आता कोल्हापूर सायबर शाखेकडे

इचलकरंजी : डिजिटल अरेस्ट पद्धतीने पालिकेच्या सेवानिवृत वृद्ध लिपिकाला लक्ष्य करून तब्बल ५४ लाख ८५ हजार ६२४ रुपयांची फसवणूक केलेल्या प्रकरणात तपासाची सूत्रे आता कोल्हापूर सायबर गुन्हा अन्वेषण शाखेकडे सोपवण्यात आली आहेत..तपासाची जबाबदारी हस्तांतरित केल्याची माहिती तपासाधिकारी पोलिस निरीक्षक महेश चव्हाण यांनी दिली. शहरात अशा प्रकारची डिजिटल अरेस्टची ही पहिलीच सर्वात मोठी घटना असल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य आणखी वाढले आहे. .Yavatmal Cyber Fraud : डिजिटल अरेस्ट’च्या नावावर ६१ वर्षीय शेतकऱ्याची तब्बल ९६ लाखांची फसवणूक; नक्षलवाद्यांना पैसा पाठवला म्हणून वृद्धाला धमकी!.नगरपालिकेचे सेवानिवृत्त लिपिक पाटील यांच्या भीतीचा फायदा घेत संशयितांनी १३ दिवस सतत दबाव ठेवत विविध बँका व पतसंस्थांतील सर्व मुदत ठेवी मोडायला लावल्या आणि जमा झालेली रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत आरटीजीएसद्वारे संशयितांच्या खात्यावर पाठवायला भाग पाडले. .दरम्यान, धमकीच्या भीतीने पाटील आठवडाभर कुटुंबीयांपासून दूर राहत एकाकी झाले होते. खोलीत दार बंद करून ते संशयितांशी तासन्तास व्हॉटस्अॅप व्हिडिओ कॉलवर बोलत राहत होते. त्यामुळे सायबर गुन्हेगारांनी मानसिकदृष्ट्या त्यांना पूर्णतः आपल्या ताब्यात घेतल्याचे तपासात दिसून आले आहे..Kolhapur Digital Crime : सुप्रीम कोर्टाचं अटक वॉरंट आहे, एसटीच्या निवृत्त कर्मचाऱ्याला आला फोन; डिजिटल अरेस्ट करत ६३ लाख लुटले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.