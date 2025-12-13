कोल्हापूर

Ichalkaranji Digital Arrest : इचलकरंजीतील सर्वात मोठी डिजिटल अरेस्ट फसवणूक; तपास आता कोल्हापूर सायबर शाखेकडे

cyber crime branch probes : डिजिटल अरेस्टचा बनाव करून सायबर गुन्हेगारांनी सेवानिवृत्त पालिका कर्मचाऱ्याला १३ दिवस मानसिक दबावाखाली ठेवत कोट्यवधींच्या ठेवी मोडायला भाग पाडले.
सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : डिजिटल अरेस्ट पद्धतीने पालिकेच्या सेवानिवृत वृद्ध लिपिकाला लक्ष्य करून तब्बल ५४ लाख ८५ हजार ६२४ रुपयांची फसवणूक केलेल्या प्रकरणात तपासाची सूत्रे आता कोल्हापूर सायबर गुन्हा अन्वेषण शाखेकडे सोपवण्यात आली आहेत.

