Kolhapur Digital Arrest : डिजिटल अरेस्टमध्ये कोल्हापूराला १५ कोटींचा फटका; सुप्रीम कोर्टाने सर्व गुन्हे सीबीआयकडे सोपवले

कोल्हापूर : देशभरात वाढते डिजिटल अरेस्टचे गुन्हे आणि स्थानिक पोलिसांना तपासात येणारी मर्यादा लक्षात घेऊन देशभरातील सर्व गुन्हे सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे..जिल्ह्यात आतापर्यंत सात गुन्हे दाखल असून, जवळपास १५ कोटींची रक्कम हडपण्यात आली होती. हे गुन्हे सीबीआयकडे वर्ग झाल्यास तपासाला अधिक गती मिळणार आहे.चालू वर्षात डिजिटल अरेस्ट गुन्ह्यात मोठी वाढ झाल्याचे चित्र आहे. .Kolhapur Crime News: कोल्हापूर जिल्ह्यात सव्वा कोटींचा 'नशेचा धूर'; परराज्यातून वाढली तस्करी : एम. डी. ड्रग्ज, चरसला तरुणाईकडून मागणी.राज्यातील गुन्ह्यांत पुणे, मुंबईसह बंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, केरळ, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल अशा राज्यांतील संशयित मिळून आले. मात्र, यापैकी अनेकांच्या केवळ बँक खात्यांचा वापर झाल्याचे दिसून आले..गुन्ह्याची शेवटची कडी परदेशातील गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचली आहे. देशातील सर्व गुन्ह्यांची पद्धती समान असून, वृद्धांना लक्ष केले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील गुन्हे एकत्र करून केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) ला तपासाच्या सूचना केल्या आहेत. ठविण्यात कोल्हापूर पोलिसांना यश आले आहे..Kolhapur Digital Crime : सुप्रीम कोर्टाचं अटक वॉरंट आहे, एसटीच्या निवृत्त कर्मचाऱ्याला आला फोन; डिजिटल अरेस्ट करत ६३ लाख लुटले.कोल्हापूर जिल्हा दलाकडूनही याची माहिती संकलित केली जात आहे. पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांच्या सूचनेने सायबर पोलिस माहिती घेत आहेत. जानेवारी ते ऑक्टोबर या महिन्यांदरम्यान सहा गुन्ह्यांत १४ कोटी रक्कम गेली; तर गतवर्षी एका गुन्ह्यात ८९ लाख रुपये हडपण्यात आले होते..सात गुन्ह्यांत पुणे, मुंबई, दिल्ली, केरळ, तमिळनाडू येथील ६० संशयितांची नावे निष्पन्न झाली. यापैकी ३८ जणांना अटक झाली. जुना राजवाडा व राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यांतील २० संशयित एकच आहेत..८८ लाख रोखलेतपासादरम्यान बँकांशी पत्रव्यवहार करून ८८ लाख ६३ हजारांची रक्कम