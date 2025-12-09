Kolhapur News : मोबाईल हॅक झाला, ओटीपी गेले... आणि खाते रिकामे! सायबर गुन्ह्यांची नवी धोकादायक लाट

इचलकरंजी : डिजिटल व्यवहारांनी डिजिटल अर्थव्यवस्थेला वेग आला असला, तरी त्याच वेगाचा वापर सायबर गुन्हेगारांनी नागरिकांची बचत गिळंकृत करण्यासाठी सुरू केला आहे. आयएमपीएसद्वारे एका चालकाची तब्बल १३ लाखांची रक्कम सलग व्यवहार करून उडवली, ही घटना देशभर वाढणाऱ्या जलद-फसवणुकीच्या ट्रेंडचे सर्वात भीषण उदाहरण ठरली आहे. .डिजीटल बँकिंगमधील ‘रिअल-टाइम ट्रान्स्फर’ची मुभा गुन्हेगारांना संधी ठरत असून, नागरिकांची आयुष्यभराची कमाई केवळ काही सेकंदांत नष्ट होत आहे.आरटीजीएस, एनईएफटीनंतर देशात आता बँकांची सर्वांत जलद पेमेंट प्रणाली असलेली आयएमपीएस काही सेकंदांत व्यवहार पूर्ण करते. पण, फसवणूकही तितकीच वेगाने पूर्ण होत आहे..IFSC Code : ‘आयएफएससी’ महत्त्वपूर्ण.मोबाईल डिव्हाईस हॅक झाले किंवा ॲक्सेस हाताळला की गुन्हेगार ओटीपी, बँक अलर्ट, नेटबँकिंग लॉगिन यावर ताबा मिळवतात आणि सलग आयएमपीएस ट्रान्स्फर करून लाखोची रक्कम वेगवेगळ्या खात्यांत फिरवतात. .संपूर्ण चक्र ३ ते ५ मिनिटांत पूर्ण होते. नागरिकाला संशय येईपर्यंत खाते जवळपास रिकामे असते. वेगाने चालणाऱ्या या डिजिटल फसवणुकीची गती पोलिस आणि सायबर यंत्रणांसाठी सर्वात मोठी अडचण बनली आहे..Cyber Fraud: झटपट पैशांच्या मोहाचे बळी; सायबर चोरांचे उच्चशिक्षित सावज, वर्षभरात साडेनऊ कोटींची लूट.मोबाईल सुरक्षित नसेल, तर गुन्हेगारासाठी खाते रिकामे करणे हे केवळ सेकंदांचे काम आहे. अनेक वेळा नागरिक जुने किंवा संक्रमित ॲप असलेले मोबाईल वापरतात, ओटीपी, पिन जपून ठेवत नाहीत, अनोळखी लिंकवर क्लिक करतात..या छोट्या चुका गुन्हेगारांचा मार्ग अधिक सोपा करतात. आयएमपीएस २४×७ कार्यरत असल्याने गुन्हेगार कोणत्याही वेळी व्यवहार करू शकतात. रात्री, सुटीच्या दिवशी किंवा नागरिक कामात व्यस्त असताना असे हल्ले अधिक होतात..बँकांनाही तत्काळ प्रतिक्रिया देण्यास वेळ लागतो, त्यामुळे रक्कम चक्राकार फिरून गायब होते. यामुळे फसवणूक झालेली रक्कम परत मिळण्याची शक्यता अत्यल्प राहते. त्यामुळे मोबाईल सुरक्षा, ॲप सुरक्षा, संशयास्पद अलर्टकडे लक्ष आणि तत्काळ तक्रार नोंदवणे ही नागरिकांची अत्यावश्यक जबाबदारी बनली आहे. पोलिसांकडून महत्त्वाच्या सूचना.जुने, रुटेड किंवा व्हायरसग्रस्त फोनवर बँकिंग करू नयेअनाेळखी लिंक्स, ॲप्स, मेसेजेस उघडू नयेतयुपीआय, नेट बँकिंगचे पासवर्ड डिव्हाइसवर सेव्ह ठेवू नयेतसंशयास्पद व्यवहार दिसताच तत्काळ १९३० वर कॉल करावादोन मोबाईल वापरत असल्यास फसवणूक करणारे जुना मोबाईल लक्ष्य करतात त्याची सुरक्षा बाळगणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.