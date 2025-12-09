कोल्हापूर

Kolhapur News : मोबाईल हॅक झाला, ओटीपी गेले... आणि खाते रिकामे! सायबर गुन्ह्यांची नवी धोकादायक लाट

Real-Time IMPS Transfer : आयएमपीएस २४×७ कार्यरत असल्याने ‘कधीही हल्ला’ शक्य; रात्री, सुट्टी, ऑफिस वेळेत फसवणूक अधिक प्रमाणात,फसवणूक दिसताच नागरिकांनी तत्काळ 1930 वर संपर्क करण्याचा सायबर पोलीसांचा सल्ला; विलंब झाला तर नुकसान भरून निघणे अशक्य.
ऋषिकेश राऊतसकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : डिजिटल व्यवहारांनी डिजिटल अर्थव्यवस्थेला वेग आला असला, तरी त्याच वेगाचा वापर सायबर गुन्हेगारांनी नागरिकांची बचत गिळंकृत करण्यासाठी सुरू केला आहे. आयएमपीएसद्वारे एका चालकाची तब्बल १३ लाखांची रक्कम सलग व्यवहार करून उडवली, ही घटना देशभर वाढणाऱ्या जलद-फसवणुकीच्या ट्रेंडचे सर्वात भीषण उदाहरण ठरली आहे.

