Kolhapur News: दिंडनेर्लीत पहाटे कोल्ह्याचा कहर! महिलेसह चौघांवर जीवघेणा हल्ला; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे सावट

Fox Attack:पहाटे तीन ते आठ या काळात सलग चार हल्ले शेतात चारा आणताना, रस्त्यावर चालताना आणि ओढ्याजवळ काम करताना कोल्ह्याने घेतले चावे
सकाळ वृत्तसेवा
नंदगाव: दिंडनेर्ली (ता. करवीर) येथे शेतात आणि गावात कोल्ह्याने केलेल्या हल्ल्यात आज एका महिलेसह चौघे जखमी झाले. त्यांना सीपीआरमध्ये दाखल केले आहे. ही घटना पहाटे तीन ते सकाळी आठच्या सुमारास घडली.

