Kolhapur News: दिंडनेर्लीत पहाटे कोल्ह्याचा कहर! महिलेसह चौघांवर जीवघेणा हल्ला; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे सावट

नंदगाव: दिंडनेर्ली (ता. करवीर) येथे शेतात आणि गावात कोल्ह्याने केलेल्या हल्ल्यात आज एका महिलेसह चौघे जखमी झाले. त्यांना सीपीआरमध्ये दाखल केले आहे. ही घटना पहाटे तीन ते सकाळी आठच्या सुमारास घडली..दिंडनेर्ली येथील आकाश चंदर शिंदे (वय ३२) व पांडुरंग बंडू बोटे (७०) चारा आणण्यासाठी आपल्या शेतात गेले होते. त्यावेळी त्यांच्यावर कोल्ह्याने अचानकपणे हल्ला करत त्यांचा चावा घेऊन जखमी केले. विक्रम दिनकर पाटील (७०) यांचे शेतवडीत घर आहे. .Kolhapur Leopard: झुडपातून बाहेर आला बिबट्या! समोरच्या थराराने पशुपालकाचे हृदयच थरारले; म्हैस-बकऱ्या टाकून गावाकडे धूम.त्यांच्यावर कोल्ह्याने गावातील मुख्य रस्त्यावरच चावा घेऊन जखमी केले. बेबीताई यशवंत शिंदे (५०) या धुणे धुण्यासाठी ओढ्याजवळ गेल्या होत्या. तेथे त्यांना कोल्ह्याने चावा घेऊन जखमी केले. या चौघांनाही त्यांच्या नातेवाइकांनी सीपीआर रुग्णालयात दाखल केले आहे. .यानंतर गावकऱ्यांनी या कोल्ह्याचा पाठलाग केला, पण तो निसटून जाण्यात यशस्वी झाला. पोलिसपाटील भगवान कांबळे म्हणाले, ''अद्याप वनविभागाला कळविलेले नाही; मात्र कोल्ह्याच्या हल्ल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.'' या घटनेमुळे दिंडनेर्ली गावातील लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे..Lohegaon Leopard : लोहगाव-हरणतळे वस्तीत बिबट्याचा वावर, रहिवाशांनी मोबाईलमध्ये कैद केली हालचाल; वनविभागाकडून पिंजरा तैनात!.सध्या ऊसतोडणी सुरू असल्याने परजिल्ह्यातून आलेले ऊसतोडणी कामगार शेतातच पाल मारून राहत आहेत. भल्या पहाटे गावातील लोक ऊसतोडणीसाठी जातात, तसेच शेतामध्ये पिकाला रात्रीचे पाणी पाजण्यासाठी जाणारा शेतकरीवर्गही मोठ्या प्रमाणात आहे. आता कोल्ह्याच्या हल्ल्यामुळे गावामध्ये भीतीचे वातावरण आहे. वनविभागाने तत्काळ येथे शोधमोहीम राबवावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.