Gargoti News: ‘दिव्यांग हे समाजाचे अविभाज्य घटक’; स्वावलंबनासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा निर्धार

गारगोटी: 'दिव्यांग हे समाजाचे अविभाज्य घटक असून, त्यांच्या स्वावलंबनासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ती सक्षमपणे जगावी, यासाठी अशा उपक्रमांची नित्तांत गरज आहे,' असे प्रतिपादन पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले. .भुदरगड पंचायत समितीतर्फे दिव्यांग साहित्य वाटप कार्यक्रमात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. यावेळी दिव्यांग बांधवांना व्हीलचेअर, श्रवणयंत्र, काठी, कृत्रिम पाय, ट्रायसायकल आदी साहित्य वाटप करण्यात आले.
आबिटकर म्हणाले, 'सरकार दरवर्षी अनेक कल्याणकारी योजना राबविते; परंतु त्या योजनांची खरी ताकद तेव्हा दिसते, जेव्हा त्या योजनांचा लाभ खऱ्या पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो.'
भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नाथाजी पाटील म्हणाले, 'पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली लाभार्थ्यांपर्यंत विविध योजना पोहोचत आहेत. .सरकारच्या माध्यमातून दिव्यांग बांधवांसाठी अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.' गटविकास अधिकारी डॉ. शेखर जाधव म्हणाले, 'दिव्यांग कल्याणच्या शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी पंचायत समितीकडून केली जात आहे.
या योजनांच्या माध्यमातून दिव्यांगांनी आपली प्रगती करून घ्यावी. वैश्विक ओळख कार्ड व इतर योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी दिव्यांग बांधवांनी ग्रामपंचायत कार्यालयाशी संपर्क साधावा.' अंगणवाडी सेविका, तसेच स्मार्ट ग्रामपंचायत बसरेवाडी, फणसवाडी व पांगिरे ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. .कल्याणराव निकम, बाबा नांदेकर, प्रशांत भोई, संग्राम सावंत, नामदेव चौगुले, प्रवीण नलवडे, सुनील निंबाळकर, सागर शिंदे, सुनीता पाटील, मनोहर सुतार, संदीप पाटील, अमोल दबडे उपस्थित होते. डॉ. शेखर जाधव यांनी प्रास्ताविक केले. सुशांत येरुडकर यांनी आभार मानले.