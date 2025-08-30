Kolhapur Digital Scam : कोल्हापुरातील नामांकित डॉक्टर पिता-पुत्राला ‘डिजिटल अरेस्ट’द्वारे ४२ लाखांचा गंडा

ही काळजी घ्यावी...अनोळखी, संशयास्पद लिंकवर क्लिक करू नकागोपनीय ओटीपी किंवा बँक तपशील कोणासोबतही शेअर करू नकापोलिस, आरबीआय बॅंक, प्राप्तिकर खात्यातून बोलत असल्याचे सांगून अटकेची धमकी देणाऱ्यांना घाबरू नकाअनोळखी ॲप्स डाउनलोड करू नकारिमोट ॲक्सेस ॲप्स मागणाऱ्यांपासून सावध राहात्वरित पैसे भरा, नाहीतर खाते गोठवले जाईल, तुमचे सिमकार्ड बंद होणार आहे, अशा फोनना प्रतिसाद देऊ नकासंशयास्पद कॉलबाबत शंका आल्यास बँक, पोलिस ठाण्याशी संपर्क करासायबर पोलिसांच्या मदतीसाठी १९३० या राष्ट्रीय हेल्पलाईनवर किंवा cybercrime.gov.in या वेबसाईटवर तक्रार करा.Digital Scam Kolhapur : ‘तुमचे अतिरेकी संघटनेशी संबंध आहेत, तुमच्या बॅंक खात्यातून त्यांना पैसे गेलेले दिसते. तुम्ही निर्दोष आहात, हे दाखविण्यासाठी तुमची बॅंक खाती सर्वोच्च न्यायालयाला दाखवावी लागतील. आम्हाला तुमच्या बॅंक खात्यांची सर्व माहिती देऊन पैसे पाठवा’ असे धमकावत राजारामपुरीतील डॉक्टर पिता-पुत्राला ४१ लाख ९१ हजार रुपयांचा गंडा घालण्यात आला.‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाखाली तोतया पोलिसाने हा प्रकार केल्याची फिर्याद डॉ. महेश्वर दत्तात्रय शितोळे (वय ३५, रा. राजारामपुरी पहिली गल्ली) यांनी राजरामपुरी पोलिस ठाण्यात दिली. सायबर पोलिसांच्या मदतीने पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशीः फिर्यादी शितोळे यांचे वडील दत्तात्रय शितोळे, पत्नी, आई असे कुटुंबातील सर्वच लोक डॉक्टर आहेत. डॉ. महेश्वर शितोळे नऊ ऑगस्टला वारणानगर येथील त्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये असताना एक अनोळखी कॉल आला. ‘तुमच्या नावावर आणखीन एक सिमकार्ड सुरू असून त्यावरून काही गैरव्यवहार झाले आहेत. तुम्हाला आमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलावे लागेल,’ असे सांगत भामट्याने कुलाबा पोलिस ठाण्यातून वरिष्ठ पोलिस अधिकारी संदीप रॉय बोलतोय, असे सांगत हा संपर्क केला..खात्यातून आर्थिक गैरव्यवहाराची भीती...पोलिस असल्याचे भासवून बोलणाऱ्या भामट्याने डॉ. शितोळे यांच्या नावे एक खोटे बॅंक खाते व एटीएम काढल्याचे सांगून एक बनावट कार्ड दाखवले. या कार्डद्वारे अतिरेकी संघटनेला पैसे पाठविण्यात आले असून तुम्ही निर्दोष आहात, हे सर्वोच्च न्यायालयात सिद्ध करावे लागेल, अशी भीती घातली. तुमची खाती कोणत्या कोणत्या बॅंकेत आहेत, हे पाहून सर्व पैसे एकाच खात्यात घेऊन ठेवा, असे बजावून फोन ठेवला..पैसे पाठविण्याची गळ...तोतया पोलिसाने पुन्हा डॉ. शितोळेंना १० ऑगस्टला फोन केला. तुमचे पासबुक भरून झाले असेल तर आम्ही काही खाते क्रमांक पाठवतो, त्यावर तुम्ही रक्कम पाठवून आम्हाला स्क्रीनशॉट पाठवा. ही रक्कम केवळ तपासणी पूर्ण होईपर्यंत आमच्याजवळ राहील. तपास संपला की परत करू, असे सांगत ४० हजार रुपये मागवून घेतले. दोन दिवसांनंतर म्हणजे १२ ऑगस्टला पुन्हा २६ हजार रुपये व ३० हजार रुपये मागवून घेतले.तुम्ही दोषी नाही; पण पैसे आमच्याजवळच ठेवा....तोतया पोलिस अधिकाऱ्याने १४ ऑगस्टला फोन करून तुमची बॅंक अकाउंट तपासली असून, तुम्ही दोषी दिसून येत नाही; पण तुमच्या घरातील अन्य व्यक्तींच्या नावानेही अतिरेकी संघटनांना पैसे पाठवले आहेत का, याची खात्री करावी लागेल, असे सांगितले. तुमची पत्नी, आई, वडिलांच्या खात्यांची माहिती पाठवा, असे सांगितले..मुलाला अटक करावी लागेल....तुमच्या कुटुंबीयांना यातून लगेच बाहेर पडायचे असेल, तर पाच लाख ३५ हजार रुपये पाठवा, असे बजावले होते. ही रक्कम न दिल्यास डॉ. शितोळे यांना अटक करण्याची धमकी दिली. घाबरलेले डॉ. शितोळे यांनी वडील डॉ. दत्तात्रय शितोळे यांना याची माहिती दिली. अटकेची कारवाई होण्याच्या भीतीने त्यांनी पाच लाख ३५ हजार रुपये पाठवून दिले.४० लाखांच्या शेअर्सवर डोळा....तोतया अधिकारी संदीप रॉय या नावाने बोलणाऱ्याने डॉ. शितोळे यांच्या वडिलांच्या नावे कोठे गुंतवणूक आहे का, असे विचारले. डॉ. शितोळे यांच्या वडिलांच्या नावे ४० लाखांचे शेअर्स असल्याचे सांगितल्यानंतर हे शेअर्स विकून पैसे तातडीने काढावे लागतील, असे सुनावले. शेअर्स विकण्यासाठी वेळ लागल्याने २६ ऑगस्टला शेअर्स विकलेली रक्कम खात्यावर जमा झाल्यानंतर ४० लाख रुपयेही भामट्यांनी खात्यावर वर्ग करून घेतले..आणखीन ४७ लाख रुपयांचे नियोजन करा....तोतया अधिकाऱ्याने २८ ऑगस्टला डॉक्टर पिता-पुत्रांना पुन्हा फोन केला. तुम्ही आतापर्यंत पाठवलेले ४२ लाख ९१ हजार रुपये आमच्याकडे सुरक्षित आहेत. आता तुम्हाला ४७ लाख रुपयांचे नियोजन करावे लागेल. तुम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस पाठवत आहोत, सात दिवसांत रक्कम दिली नाही, तर अटकेची कारवाई करावी लागेल. याची माहिती अखेर डॉ. शितोळे यांनी एका मित्राला देत राजारामपुरी पोलिसांशी संपर्क साधला. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असून सायबर पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.