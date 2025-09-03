Shivaji University : वि. स. खांडेकर यांच्या साहित्याला आजही संदर्भमूल्य : डॉ. डी. टी. शिर्के

Marathi Literature Relevance : ज्ञानपीठ पुरस्कारप्राप्त ज्येष्ठ साहित्यिक वि.स. खांडेकर यांच्या साहित्याला आजही संदर्भमूल्य आहे. खांडेकर यांच्या सुवर्णस्मृती वर्षाचा आरंभ हा या ग्रंथाच्या प्रकाशनाने होत आहे, याचा आनंद वाटतो. या निमित्ताने पुढील वर्षभरात विद्यापीठाच्या मराठी विभागाने विविध उपक्रमांचे आयोजन करावे, असे आवाहन कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के यांनी केले..शिवाजी विद्यापीठातर्फे वि.स. खांडेकर यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त आयोजित चर्चासत्रामधील निवडक व्याख्यानांचे ‘नंदादीप’ या डॉ. रणधीर शिंदे, डॉ. नंदकुमार मोरे संपादित ग्रंथाचे कुलगुरू डॉ. शिर्के यांच्या हस्ते प्रकाशन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. ज्येष्ठ प्रकाशक अनिल मेहता, ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. सुनीलकुमार लवटे, राम देशपांडे प्रमुख उपस्थित होते..डॉ. लवटे यांनी विद्यार्थीदशेपासून आपल्यावर खांडेकर यांच्या पडलेल्या प्रभावाचे विवेचन केले. माझ्या घडण्याचे संपूर्ण श्रेय हे खांडेकरांचेच असून, त्यांच्या ऋणातून उतराई होण्यासाठीच त्यांच्या अप्रकाशित साहित्याचे प्रकाशन करण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. वर्षभरात खांडेकरांचे तीन प्रस्तावना खंड, दोन समीक्षा खंड, दोन कादंबऱ्या, एक चरित्रग्रंथ, एक पत्रसंग्रह आणि त्यांनी जपून ठेवलेल्या विविध वर्तमानपत्रांतून त्यांनी खुणा केलेले संदर्भ यांचा ‘रायटर्स एट वर्क’च्या धर्तीवर मागोवा ग्रंथ असे एकूण दहा ग्रंथ प्रकाशित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..Kolhapur Municipal : कोल्हापूर महापालिकेत राबणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवायला वेळ नाही?, बेमुदत आंदोलनाचे हत्यार.कुलसचिव डॉ. व्ही. एन. शिंदे, इतिहास अधिविभाग प्रमुख डॉ. अवनीश पाटील, इंग्रजी अधिविभाग प्रमुख डॉ. प्रभंजन माने, डॉ. नीलांबरी जगताप, डॉ. दत्ता मचाले, सुखदेव एकल, रवी लोंढे उपस्थित होते. दरम्यान, या कार्यक्रमापूर्वी विद्यापीठाच्या वि.स. खांडेकर स्मृती संग्रहालय येथे खांडेकर यांच्या ४९व्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांच्या पुतळ्यास कुलगुरू डॉ. शिर्के यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. यावेळी प्र-कुलगुरू डॉ. पी. एस. पाटील, डॉ. राजश्री बारवेकर, चंद्रकांत लंगरे, उदयसिंह राजेयादव उपस्थित होते. डॉ. रणधीर शिंदे यांनी प्रास्ताविक केले..आठवणी सांगितल्या...खांडेकर यांचे लेखनिक म्हणून काम पाहिलेल्या श्री. देशपांडे यांनी खांडेकर हे माणूस म्हणून किती उच्च कोटीचे होते, हे दर्शविणाऱ्या अनेक आठवणी सांगितल्या. मेहता यांनी खांडेकरांचे समग्र साहित्य मेहता प्रकाशनामार्फत वाचकांना सादर करण्याचा आगळा आनंद आणि अभिमान वाटत असल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.