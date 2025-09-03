कोल्हापूर

Shivaji University : वि. स. खांडेकर यांच्या साहित्याला आजही संदर्भमूल्य : डॉ. डी. टी. शिर्के

V. S. Khandekar literature : खांडेकर यांचे लेखनिक म्हणून काम पाहिलेल्या श्री. देशपांडे यांनी खांडेकर हे माणूस म्हणून किती उच्च कोटीचे होते, हे दर्शविणाऱ्या अनेक आठवणी सांगितल्या.
Marathi Literature Relevance : ज्ञानपीठ पुरस्कारप्राप्त ज्येष्ठ साहित्यिक वि.स. खांडेकर यांच्या साहित्याला आजही संदर्भमूल्य आहे. खांडेकर यांच्या सुवर्णस्मृती वर्षाचा आरंभ हा या ग्रंथाच्या प्रकाशनाने होत आहे, याचा आनंद वाटतो. या निमित्ताने पुढील वर्षभरात विद्यापीठाच्या मराठी विभागाने विविध उपक्रमांचे आयोजन करावे, असे आवाहन कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के यांनी केले.

