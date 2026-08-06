Dr D Y Patil Legacy : बालवाडी ते मेडिकल-अभियांत्रिकी अन् गरिबांना मोफत शिक्षण; डॉ. डी. वाय. पाटील यांनी असं बदललं कसबा बावड्याचं चित्र, राज्यपाल असताना घेतलं फक्त एक रुपया मानधन

कोल्हापूर : कसबा बावडा हे गाव शहरात असून, ग्रामीण बाज जपलेलं. अशा गावातच बालवाडीपासून ते वैद्यकीय, अभियांत्रिकीच्या पदव्युत्तर शिक्षणाची सोय करून गावचे सुपुत्र आणि शिक्षणमहर्षी पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांनी गावचा चेहरामोहरा बदलून बावड्याचे ते भाग्यविधाते (Dr D Y Patil educational legacy in Kolhapur) ठरले. त्यांची कर्मभूमी असलेल्या गावात त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. .बावड्यात डॉ. पाटील यांनी बालवाडीपासून ते पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या शैक्षणिक संस्थांचे जाळे उभा केले. नुसत्या शैक्षणिक संस्था उभा केल्या नाहीत, तर त्या दर्जेदार शिक्षण देणारी मंदिरे कशी बनतील, यासाठी त्यांनी कटाक्षाने त्यात लक्ष घातले. त्यातही याच परिसरातील गरीब, हुशार, पण आर्थिकदृष्ट्या शिक्षण घेऊ न शकणाऱ्या अनेकांना कमी खर्चात, तर बहुतांशी जणांना मोफत शिक्षण देतानाच आपली सामाजिक जबाबदारीही पार पाडली. यातून आपण या गावाचे काही तरी देणे लागतो, ही भावना त्या मागे होती..Satej Patil Emotional Post: सतेज पाटलांची वडिलांसाठी भावनिक पोस्ट, 'आधारवड हरपला..! दादांनी आयुष्यभर माणसं जोडली'.शिक्षण संस्थांच्या जाळ्यामुळे स्थानिक तरुणांना याच संकुलात नोकरीची संधी मिळाली. याशिवाय या परिसरात अन्य रोजगाराला प्रोत्साहन देण्याचे काम या संस्थांनी केले. त्यातून खानावळ, खोली भाड्याने देण्यापासून ते चांगली हॉटेल असतील, अशा सर्वच व्यवसायांना गती मिळाली. आमदार सतेज पाटील यांच्या प्रयत्नातून या परिसरात पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या, त्यामुळे शिक्षण घेणारा मग तो स्थानिक असो किंवा अन्य जिल्ह्यातील, त्याचा प्राधानक्रम हा डॉ. डी. वाय. पाटील शिक्षण संस्था हाच ठरला. त्यामुळे केवळ जिल्ह्यातीलच नव्हे, तर राज्य आणि परराज्यांतील अनेक विद्यार्थ्यांनी या शिक्षण संकुलात प्रवेश घेऊन करिअर घडवले..कुस्तीप्रेमी असलेल्या डॉ. पाटील यांच्या सहकार्यातून परिसरातील तालमींना संजीवनी मिळाली. त्यातून अनेक मल्ल घडत गेले. परिसरातील ग्रामदैवत हनुमान मंदिरासह अन्य मंदिरांचा जीर्णोध्दारही डॉ. पाटील यांच्या पुढाकारातून त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला. त्यामुळे बावड्यातील आज असे एकही घर नाही, त्या घराचा डॉ. पाटील यांच्या कुटुंबीयांशी या ना त्या कारणाने संबंध आलेला नाही. त्याची प्रचिती आज त्यांच्या अंत्यसंस्कारावेळी आली. त्यामुळे अंत्यसंस्कार झालेल्या पॅव्हेलियन मैदानावर हजारोंचा जनसमुदाय त्यांना निरोप देण्यासाठी जमा झाला होता..एक रुपया मानधनडॉ. पाटील यांनी तीन राज्यांचे राज्यपाल म्हणून काम पाहिले. पहिल्यांदा ते त्रिपुराचे राज्यपाल झाले. या पदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी तिथेच या पदासाठी असलेला पगार आपण घेणार नाही, अशी घोषणा केली. त्यातील फक्त एक रुपया मी स्वीकारणार, असे त्यांनी सांगितले. तिन्हीही राज्यांतील पदावर निवृत्त होईपर्यंत त्यांनी हा नियम पाळला. यातून त्यांचा आणखी पैलू समोर आला..मंडळांतर्फे श्रद्धांजलीकाल (ता. ४) डॉ. पाटील यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच या परिसरातील सर्वच मंडळांतर्फे त्यांना श्रध्दांजली अर्पण करणारे फलक लावले होते. काही कुटुंबीयांशी त्यांचा निकटचा स्नेह होता, अशा कुटुंबीयांकडून त्यांना श्रध्दांजली वाहणारे फलक ठिकठिकाणी लावले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.