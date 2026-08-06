कोल्हापूर

Dr D Y Patil Legacy : बालवाडी ते मेडिकल-अभियांत्रिकी अन् गरिबांना मोफत शिक्षण; डॉ. डी. वाय. पाटील यांनी असं बदललं कसबा बावड्याचं चित्र, राज्यपाल असताना घेतलं फक्त एक रुपया मानधन

Dr D Y Patil educational legacy in Kolhapur : कसबा बावड्याचे सुपुत्र पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांनी शिक्षण संस्थांचे विशाल जाळे उभारून गावाला जागतिक शैक्षणिक ओळख मिळवून दिली. त्यांच्या निधनाने शिक्षण क्षेत्राची मोठी हानी झाली.
Dr D Y Patil educational contribution

Dr D Y Patil educational contribution

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : कसबा बावडा हे गाव शहरात असून, ग्रामीण बाज जपलेलं. अशा गावातच बालवाडीपासून ते वैद्यकीय, अभियांत्रिकीच्या पदव्युत्तर शिक्षणाची सोय करून गावचे सुपुत्र आणि शिक्षणमहर्षी पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांनी गावचा चेहरामोहरा बदलून बावड्याचे ते भाग्यविधाते (Dr D Y Patil educational legacy in Kolhapur) ठरले. त्यांची कर्मभूमी असलेल्या गावात त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

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