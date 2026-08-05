DY Patil Story: एका पराभवाने सोडलं राजकारण अन् बनले शिक्षणमहर्षी! डॉ. डी. वाय पाटील यांची प्रेरणादायी वाटचाल

-निवास चौगलेसर्वसाधारणपणे पूर्वी ४० ते ४५ वय हे राजकारणात प्रवेश करण्याचे, त्यात करिअर घडवण्याचे; पण त्याच वयात कोण राजकारणातून थेट निवृत्ती घेत असेल तर होय.. शिक्षणमहर्षी डॉ. डी. वाय. पाटील दादांनी ऐन उमेदीच्या काळात राजकारणातून निवृत्ती घेतली. त्याचे कारण म्हणजे १९८० च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा झालेला पराभव. या एका पराभवाने त्यांचे आयुष्य बदलले आणि त्यातून डॉ. डी. वाय. पाटील नावाचे साम्राज्य उभे राहिले. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.घरातील वारकरी संप्रदायाची परंपरा, शेतकरी कुटुंबातील वातावरण आणि त्याच काळात विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून डॉ. पाटील हे राजकीय व सामाजिक क्षेत्राकडे वळले. १९६४ मध्ये त्यांना युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून कैरो व युगोस्लाव्हिया येथील यूथ कॉन्फरन्समध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर त्यांच्या राजकीय करिअरला योग्य दिशा मिळाली. पक्षांतर्गत त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन काँग्रेसने त्यांना १९६७ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यावेळच्या पन्हाळा-बावडा मतदारसंघातून उमेदवारी दिली. .या पहिल्याच निवडणुकीत अवघ्या ३२ व्या वर्षी ते २५ हजार मते घेऊन विजयी झाले. विधानसभेत त्या काळात सर्वात तरुण आमदार होण्याचा मान त्यांना मिळाला. त्यानंतर १९७२ च्या निवडणुकीतही ते याच मतदारसंघातून विजयी झाले. १९७८ च्या निवडणुकीत त्यांना पक्षांतर्गत कारवाईची झळ बसली. त्यातून त्यांची काँग्रेसची उमेदवारी कापण्यात आली. पुढे १९८० मध्ये विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका झाल्या, त्यात पुन्हा काँग्रेसने त्यांना उमेदवारी दिली; पण या निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार यशवंत एकनाथ पाटील यांनी त्यांचा पराभव केला..या निवडणुकीत यशवंत पाटील यांना ३८ हजार ८००, तर डॉ. पाटील यांना अवघी १२ हजार ९१३ मते मिळाली. १९८० च्या विधानसभा निवडणुकीतील पराभव डॉ. पाटील यांच्या चांगलाच जिव्हारी लागला. त्यात त्यांचे मूळ गाव कसबा बावडा याचाही समावेश या मतदारसंघात होता, या गावातूनच त्यांना अपेक्षित मते मिळाली नाहीत. या निवडणुकीत त्यांना मोठी आर्थिक किंमतही मोजावी लागली. आर्थिक फटका आणि झालेला पराभव यामुळे निराश झालेल्या डॉ. पाटील यांनी त्याचवर्षी सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती घेत थेट मुंबई गाठली. दोनवेळच्या आमदारकीच्या काळात त्यांचे राज्यातील अनेक राजकीय नेत्यांशी निकटचे संबंध आले. स्वर्गीय पंतप्रधान इंदिरा गांधी व त्यांच्या कुटुंबीयांशी त्यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध होते; पण या संबंधाचा राजकीय फायदा त्यांनी कधी घेतला नाही. .१९८० ला ते आमदार झाले असते, तर मंत्रिपदाची संधी त्यांना मिळाली असती, तसे झाले असते तर ते महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदापर्यंत पोहोचले असते; पण पराभवाने नाराज झालेल्या डॉ. पाटील यांचा राजकारणातील रस कमी झाला आणि वयाच्या ४५ व्या वर्षी ते राजकारणापासून दूर गेले. राजकारणातील निवृत्तीनंतर त्यांचा निकटचा संबंध आला तो तत्कालीन शिक्षण मंत्री रामराव आदिक यांच्याशी. त्यांच्याशी असलेल्या मैत्रीतून त्यांनी कोल्हापुरात महालक्ष्मी चेंबर्स येथे रामराव आदिक एज्युकेशन सोसायटीची मुहूर्तमेढ रोवली. पुढे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी खासगी क्षेत्रालाही अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षण संस्था सुरू करण्याची परवानगी दिली. हा डॉ. पाटील यांच्या आयुष्यातील मोठा ‘टर्निंग पॉईंट’ ठरला. राजकारणातून बाहेर पडल्यानंतर उर्वरित आयुष्यात त्यांनी जे काही केले ते एका सरकारलाही उभे करता येणार नाही, एवढे प्रचंड साम्राज्य त्यांनी डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या नावाभोवती उभे केले..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.वारसाही नेटानेचालवला डॉ. डी. वाय. पाटील यांनी सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती घेतल्यानंतर त्यांचा वारसा आमदार सतेज पाटील यांनी पुढे नेटाने चालवला. त्याच पावलावर पाऊल ठेवत त्यांचे नातू माजी आमदार ऋतुराज पाटील हेही राजकारणात आले. डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या सामाजिक जाणिवेचे प्रतिबिंब त्यांचे ज्येष्ठ पुत्र डॉ. संजय डी. पाटील यांच्या व्यक्तिमत्त्वातून दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.