कोल्हापूर

DY Patil Story: एका पराभवाने सोडलं राजकारण अन् बनले शिक्षणमहर्षी! डॉ. डी. वाय पाटील यांची प्रेरणादायी वाटचाल

Dr DY Patil Turned Election Defeat Into Education Success: राजकारणातील पराभवाला न जुमानता शिक्षणक्षेत्रात झेप; डॉ. डी. वाय. पाटील यांनी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व इतर उच्च शिक्षणसंस्थांचे जाळे उभे करत महाराष्ट्रात शिक्षणक्रांती घडवली.
Dr DY Patil Success Story From MLA to Education Visionary After 1980 Election Defeat

Dr DY Patil Success Story From MLA to Education Visionary After 1980 Election Defeat

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-निवास चौगले

सर्वसाधारणपणे पूर्वी ४० ते ४५ वय हे राजकारणात प्रवेश करण्याचे, त्यात करिअर घडवण्याचे; पण त्याच वयात कोण राजकारणातून थेट निवृत्ती घेत असेल तर होय.. शिक्षणमहर्षी डॉ. डी. वाय. पाटील दादांनी ऐन उमेदीच्या काळात राजकारणातून निवृत्ती घेतली. त्याचे कारण म्हणजे १९८० च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा झालेला पराभव. या एका पराभवाने त्यांचे आयुष्य बदलले आणि त्यातून डॉ. डी. वाय. पाटील नावाचे साम्राज्य उभे राहिले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
education
Maharashtra Politics
DY Patil
Success story