कोल्हापूर

DY Patil Political Journey: सोसायटीचे सभापती ते तीन राज्यांच्या राज्यपालपदापर्यंत; डॉ. डी. वाय. पाटील यांचा प्रेरणादायी राजकीय प्रवास

Dr DY Patil Journey From Society Chairman to Governor: शेतकरी कुटुंबातील साध्या कार्यकर्त्यापासून शिक्षण, शेती, देवस्थान विकास आणि सामाजिक क्षेत्रात ठसा उमटवत तीन राज्यांचे राज्यपाल होईपरर्यंतचा डॉ. डी. वाय. पाटील यांचा विलक्षण प्रवास
Dr DY Patil Inspiring Political Career From Cooperative Leader to Governor of Three Indian States

Dr DY Patil Inspiring Political Career From Cooperative Leader to Governor of Three Indian States

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांचे कसबा बावडा, ता. करवीर हे मूळ गाव. वडील वारकरी संप्रदायाचे पाईक तर आई गृहिणी. अशा शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या डॉ. पाटील यांनी आपल्या राजकारणाची सुरुवात बावड्यातील श्रीराम सोसायटीच्या सभापतिपदापासून केली. त्यानंतर महापालिकेचे नगरसेवक, पुढे दोन वेळा आमदार, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील विविध संस्थांचे अध्यक्ष ते दोन राज्यांचे राज्यपाल असा त्यांचा राजकीय प्रवास राहिला.

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