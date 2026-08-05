DY Patil Political Journey: सोसायटीचे सभापती ते तीन राज्यांच्या राज्यपालपदापर्यंत; डॉ. डी. वाय. पाटील यांचा प्रेरणादायी राजकीय प्रवास

पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांचे कसबा बावडा, ता. करवीर हे मूळ गाव. वडील वारकरी संप्रदायाचे पाईक तर आई गृहिणी. अशा शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या डॉ. पाटील यांनी आपल्या राजकारणाची सुरुवात बावड्यातील श्रीराम सोसायटीच्या सभापतिपदापासून केली. त्यानंतर महापालिकेचे नगरसेवक, पुढे दोन वेळा आमदार, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील विविध संस्थांचे अध्यक्ष ते दोन राज्यांचे राज्यपाल असा त्यांचा राजकीय प्रवास राहिला. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.शिक्षण संस्थांचे जाळे उभारतानाच अन्य क्षेत्रांतही त्यांनी उल्लेखनीय काम केले आणि आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा उमटवला. १९५५ मध्ये वयाच्या अवघ्या १९ व्या वर्षी ते पी. बी. चव्हाण व शामरावदादा पाटील यांच्या आग्रहाखातर बावड्यातील श्रीराम संस्थेत संचालक झाले, त्याचवर्षी त्यांना सभापती होण्याचा मान मिळाला. १९५९ पर्यंत ते या पदावर होते. १९५७ मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा कोल्हापूर नगरपालिकेची निवडणूक लढवली आणि त्यात काँग्रेसचे एकमेव नगरसेवक म्हणून निवडून येण्याचा मान मिळवला..त्यानंतर ब्लॉक कमिटीचे अध्यक्ष म्हणून काम करताना त्यांनी शेती व सिंचनासाठी विविध योजना आखून हरितक्रांतील चालना दिली. १९६१ ते ६२ या काळात ते कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती राहिले. कोल्हापूर जिल्हा शेतकरी सहाय्यक मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून काम करताना त्यांनी पडिक जमीन क्षेत्राचा वापर पिकांचे नवनवे प्रयोग आणि जास्तीत जास्त क्षेत्र लागवडीखाली आणण्यासाठी प्रयत्न केले. १९६४ मध्ये ते कसबा बावडा शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष झाले. त्यानंतर १९६७ च्या निवडणुकीत त्यावेळच्या पन्हाळा-बावडा विधानसभा मतदारसंघातून आमदार झाले. .गारगोटीतील मौनी विद्यापीठात विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांत तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या कसोटीच्या काळातच त्यांच्याकडे तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण व व्ही. टी. पाटील यांनी मौनी विद्यापीठाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली. त्यांनी कार्यभार स्वीकारला आणि संस्थेचा कारभार सुरळीत झाला. १९८९ ते ९४ या काळात ते पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष राहिले. त्यांच्या काळातच जोतिबा डोंगराच्या विकासासह कार्यक्षेत्रातील १५० हून अधिक मंदिरांचा जीर्णोद्धार पार पडला. .त्यांच्या पुढाकाराने १९९२ मध्ये कसबा बावडा येथे ६५ वे अखिल भारतीय साहित्य संमेलन पार पडले. या संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम तर पाहिलेच पण हे संमेलन ‘न भूतो न भविष्यती’ असे करून दाखवले. २७ नोव्हेंबर २००९ ते ८ मार्च २०१३ या काळात ते त्रिपुराचे राज्यपाल राहिले. त्यानंतर ९ मार्च २०१३ ते २६ नोव्हेंबर २०१४ या काळात बिहारचे राज्यपाल होते. त्याच काळात त्यांच्याकडे ३ जुलै २०१४ ते १७ जुलै २०१४ या काळात पश्चिम बंगालच्या राज्यपाल पदाचा कार्यभार होता..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.इंदिरा गांधींच्या बाजूने१९६९ मध्ये राष्ट्रपती पदासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी व्ही. व्ही. गिरी यांना उमेदवारी दिली. त्यावेळी महाराष्ट्रातील चारच आमदार इंदिरा गांधी यांच्यासोबत होते, त्यात डॉ. डी. वाय. पाटील यांचा समावेश होता. या निवडणुकीत डॉ. पाटील यांनी इंदिरा गांधी यांच्यावरील निष्ठा दाखवून दिली. गिरी यांच्या विजयानंतर इंदिरा गांधी यांनी डॉ. पाटील यांना थेट दिल्लीतील पंतप्रधान निवासस्थानी भेटीचे निमंत्रण दिले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.