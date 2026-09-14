Warna river bridge accident: वारणा नदीच्या पुलावरून कार थेट नदीपात्रात; कठडा तोडून अपघात, वाहनाचे मोठे नुकसान. चालक गंभीर जखमी

संजय पाटील, सकाळ वृत्तसेवा घुणकी, : सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्याची सरहद्द असलेल्या वारणा नदीवरील निलेवाडी - ऐतवडे खुर्द पुलावरुन कठडा तोडून कार नदीपात्रात कोसळली. या अपघाताचालक जखमी झाला असून कारचे मोठे नुकसान झाले आहे. हा अपघात सहाच्या दरम्यान झाला. या घटनेची नोंद कुरळप पोलीस ठाण्यात झाली आहे.पृथ्वीराज चौगले (अमृतनगर) असे जखमीचे नाव आहे..घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी - ऐतवडे हून निलेवाडी अमृतनगरकडे कार (एम.एच.०९-९४९५ ) निघाली होती. ऐतवडे पुलावर सुरवातीला कठडे तोडून सुमारे वीस फूट कोसळली. कारमधील एअर बॅग खुली झाल्याने चालक बचावला. काय कोसळल्यानंतर झालेल्या आवाजामुळे लोकांनी जखमीला रुग्णालयात पोहचविले..या अपघातात कारच्या समोरील मोठे नुकसान झाले आहे. अपघाताची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी मोठी गर्दी केली..अपघात नेमका कशामुळे झाला आणि वाहनातील व्यक्तींची स्थिती काय आहे, याबाबतची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. घटनेची माहिती मिळताच संबंधित यंत्रणांनी घटनास्थळी धाव घेतली. ही कार सरला हंबीरराव मोहिते यांच्या नावे आहे. अधिक तपास कुरळप पोलीस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.